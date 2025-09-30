سيدي بوزيد: الفرع الجهوي للمحامين يدعو إلى تلافي النقص في الإطار القضائي بالمحكمة الابتدائية (بيان)

<img src=http://www.babnet.net/images/9/avocatsjuges.jpg width=100 align=left border=0>

دعا الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، في بيان اصدره امس الاثنين، السلطات المركزية، الى تلافي النقص الفادح في الإطار القضائي بالمحكمة الابتدائية بالجهة، وتعزيزها بالحد الكافي من القضاة.

وعبر الفرع عن استنكاره ورفضه القاطع لما آل إليه وضع المرفق القضائي بالجهة وخاصة المحكمة الابتدائية، بعد إفراغها من الإطار القضائي (رئيس دائرة جنائية وقاض أسرة)، بالاضافة الى النقص الحاد في الأعوان والتجهيزات المكتبية، وفق ما ورد بنص البيان الذي تحصل صحفي "وات" على نسخة منه.

وأكد الفرع الجهوي للمحامين، ان هذا البيان، جاء اثر جلسة انعقدت يوم 25 سبتمبر بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مع المحامين للوقوف على مشاغلهم وعلى الإشكاليات التي تعترضهم في أداء مهامهم والإصغاء للحلول التي يقترحونها، وأشار إلى انفتاحه على جميع المتدخلين في تسيير المرفق القضائي واستعداده للحوار لإيجاد الحلول الملائمة.