Babnet   Latest update 20:12 Tunis

سيدي بوزيد: الفرع الجهوي للمحامين يدعو إلى تلافي النقص في الإطار القضائي بالمحكمة الابتدائية (بيان)

<img src=http://www.babnet.net/images/9/avocatsjuges.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 19:40 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعا الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، في بيان اصدره امس الاثنين، السلطات المركزية، الى تلافي النقص الفادح في الإطار القضائي بالمحكمة الابتدائية بالجهة، وتعزيزها بالحد الكافي من القضاة.
وعبر الفرع عن استنكاره ورفضه القاطع لما آل إليه وضع المرفق القضائي بالجهة وخاصة المحكمة الابتدائية، بعد إفراغها من الإطار القضائي (رئيس دائرة جنائية وقاض أسرة)، بالاضافة الى النقص الحاد في الأعوان والتجهيزات المكتبية، وفق ما ورد بنص البيان الذي تحصل صحفي "وات" على نسخة منه.
وأكد الفرع الجهوي للمحامين، ان هذا البيان، جاء اثر جلسة انعقدت يوم 25 سبتمبر بمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مع المحامين للوقوف على مشاغلهم وعلى الإشكاليات التي تعترضهم في أداء مهامهم والإصغاء للحلول التي يقترحونها، وأشار إلى انفتاحه على جميع المتدخلين في تسيير المرفق القضائي واستعداده للحوار لإيجاد الحلول الملائمة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315754


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:31
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    