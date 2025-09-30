اكسبو أوساكا 2025: التنمية المحلية عبر تثمين المنتجات المحليّة في صميم التعاون التونسي الياباني

أكدت مديرة دعم القطاعات بمركز النهوض بالصادرات، صفاء جنّان، الثلاثاء، أنّ التنمية المحلية والمستديمة من خلال تثمين المنتجات المحليّة، تظهر من بين أبرز محاور التعاون، التّي تجذب اهتمام الشركاء من اليابان.



وفي تصريح إعلامي على هامش المشاركة التونسيّة في المعرض الكوني "إكسبو أوساكا 2025"، ذكّرت جنّان بأنّ تونس شاركت، يوم 25 سبتمبر 2025، في أسبوع حول مفهوم "قرية واحدة، منتج واحد"، وهو مفهوم للتنمية المحليّة أطلق في اليابان منذ سنة 1979، ويهدف إلى تثمين المنتجات والمهارات المحليّة.



وأضافت جنّان أنّ "هذا الأسبوع تمحور حول تثمين زيت الزيتون التونسي"، مشيرة الى أن دراسة أنجزت في إطار مشروع تعاون تونسي ياباني، أظهرت أنّ زيت الزيتون التونسي، بجميع أصنافه، وخاصّة زيت الشمال، يتميّز بتركيز عالٍ من متعدد الفينول، ويمكن أن يكون 10 مرّات أعلى من زيت الزيتون على المستوى، ممّا يؤكّد فوائده الصحيّة.وأشارت إلى أنّ كتيّبا حول مزايا زيت الزيتون التونسي قد تم توزيعه بالمناسبة بهدف الترويج لهذا المنتج، لدى الحرفاء الآسيويين، الذين يعدّون الأكثر تطلبا في ما يتعلق بالمعايير الصحيّة والبيئية.وأضافت جنّان بأنّ الأسبوع الترويجي أتاح، أيضا، التعريف بمنتجات تونسيّة أخرى على غرار التين الشوكي والنباتات الطبيّة... مع التركيز، أيضا، على تجربة تثمين فاكهة "الكاكي" في وشتاتة، والتّي تمّ تنفيذها بالشراكة مع جامعات يابانية. وتعود أصول "الكاكي" إلى آسيا، وقد جلب إلى تونس في خمسينات القرن الماضي.واختتمت بالقول إن تبنّي تونس للمفهوم الياباني "قرية واحدة، منتج واحد"، وانخراطها في مسار تثمين البحث العلمي في المجالات المرتبطة بالتنمية المستديمة، قد شجّع الشركاء اليابانيين على دراسة أفضل السبل لتوسيع التعاون الثنائي ليشمل منتجات وقطاعات أخرى.وتحتضن أوساكا من 13 أفريل إلى 13 أكتوبر 2025، المعرض الكوني "إكسبو 2025"، بجزيرة يوميشيما الاصطناعية، تحت شعار "تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا.ومن المتوقع أن يستقطب "إكسبو 2025 أوساكا"، الذي يعتبر الثاني من نوعه في اليابان بعد إكسبو أوساكا 1970، حوالي 28 مليون زائر، من بينهم 3،5 مليون أجنبي.وشهدت هذه الدورة مشاركة 158 بلدا، وهو العدد الأكبر من المشاركين في تاريخ المعارض الكونية، التّي تمّ تنظيمها باليابان.