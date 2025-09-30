"أسطول الصمود" يقترب من منطقة الاعتراض الإسرائيلية وسط تأهب تل أبيب
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن أسطول "الصمود" البحري الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة يقترب حاليا من منطقة الاعتراض الإسرائيلية في المياه الدولية.
ووفقا للهيئة الرسمية، فإن البحرية الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية اعتراض للقوارب المشاركة في الأسطول، حيث تخطط للسيطرة عليها ونقل الناشطين إلى سفينة بحرية واحدة تابعة للقوات الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة أن إسرائيل لن تسمح بوصول الأسطول إلى شواطئ غزة، بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة الإسرائيلية الثابتة الرامية إلى منع أي محاولات لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007.
يذكر أن "أسطول الصمود" يضم عددا من القوارب التي تحمل مساعدات إنسانية وناشطين من مختلف الجنسيات، في محاولة جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة بعد عدة محاولات مماثلة سابقة.
