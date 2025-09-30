Babnet   Latest update 06:06 Tunis

"أسطول الصمود" يقترب من منطقة الاعتراض الإسرائيلية وسط تأهب تل أبيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dc3f449db907.89392267_igjmnfpelqkho.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 21:34 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن أسطول "الصمود" البحري الذي يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة يقترب حاليا من منطقة الاعتراض الإسرائيلية في المياه الدولية.

ووفقا للهيئة الرسمية، فإن البحرية الإسرائيلية تستعد لتنفيذ عملية اعتراض للقوارب المشاركة في الأسطول، حيث تخطط للسيطرة عليها ونقل الناشطين إلى سفينة بحرية واحدة تابعة للقوات الإسرائيلية.



وأكدت الهيئة أن إسرائيل لن تسمح بوصول الأسطول إلى شواطئ غزة، بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. وتأتي هذه التحركات في إطار السياسة الإسرائيلية الثابتة الرامية إلى منع أي محاولات لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007.

يذكر أن "أسطول الصمود" يضم عددا من القوارب التي تحمل مساعدات إنسانية وناشطين من مختلف الجنسيات، في محاولة جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة بعد عدة محاولات مماثلة سابقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315786


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 أومتوبر 2025 | 9 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:31
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
24°-20
24°-18
23°-18
26°-20
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    