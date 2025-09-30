Babnet   Latest update 07:42 Tunis

وزير الفلاحة يدعو من داكار الى تعبئة التّمويلات لدعم مشاريع المياه والفلاحة في أفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dafc7d17d4b6.70327351_enmpgiqojlfkh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 07:37
      
دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدّين بن الشيخ،  يوم الاثنين بالعاصمة السنغالية داكار، الى ضرورة تعبئة التمويلات المبتكرة وضمان مشاركة فعالة للقطاع الخاص والشّركاء الدّوليين لدعم مشاريع المياه والفلاحة في إفريقيا .

وأكد في كلمة القاها في أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه (AMCOW) بحضور وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول الإفريقية، التزام تونس بدعم الرؤية الجديدة لافريقيا في مجال المياه والعمل على إنجاحها من خلال تبادل الخبرات في مجال تعبئة الموارد المائية وتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة.

وشدد بن الشيخ، حسب بلاغ للوزارة، على أهمية التعاون المغاربي والإفريقي في مجال إدارة المياه الجوفية، باعتبارها ثروة استراتيجية لمستقبل الأمن الغذائي.

وأبرز وزير الفلاحة كذلك حرص تونس على الإسهام بفاعلية في صياغة وتنفيذ خطة العمل 2026-2033، بما يعزز التكامل بين السياسات الوطنية والأولويات القارية.
وقد شكلت أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس الوزاري الإفريقي للمياه (AMCOW) محطة هامة باعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي وتعزيز الصمود أمام التغيرات المناخية ودعم التنمية المستدامة في القارة.
 وعلى هامش مشاركته في هذه الدورة، أجرى وزير الفلاحة  لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة لمناقشة فرص التّعاون المشترك وتبادل التّجارب النّاجحة في مجال الأمن المائي والفلاحي.
ويأتي حضور تونس في هذا الحدث الإفريقي الهام في إطار دورها الريادي في الدبلوماسية المائية والتزامها بالعمل الإفريقي المشترك من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتّحاد الإفريقي 2063، وفق بلاغ الوزارة.


