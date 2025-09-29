Babnet   Latest update 07:42 Tunis

الإدارة العامة للأداءات : يوم 29 سبتمبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 13:51 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للأداءات ، الاثنين، أن يوم 29 سبتمبر 2025 ، هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
كما حدد نفس التاريخ، وفق بلاغ  تذكيري صادر عن الادارة العامة للأداءات ، آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315694


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    