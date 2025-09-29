الإدارة العامة للأداءات : يوم 29 سبتمبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين
أعلنت الإدارة العامة للأداءات ، الاثنين، أن يوم 29 سبتمبر 2025 ، هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
كما حدد نفس التاريخ، وفق بلاغ تذكيري صادر عن الادارة العامة للأداءات ، آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
