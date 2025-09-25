هيئة السلامة الصحية تحجز أكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بخمس ولايات

نفّذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حملات رقابية مكثفة بالتنسيق والشراكة مع مختلف الاسلاك الأمنية (الحرس الوطني، الشرطة البلدية، فرق التدخل السريع، وفرق الأبحاث، أعوان البلدية)، في خمس ولايات (جندوبة وبن عروس والمهدية وبنزرت وأريانة) أسفرت عن حجز أكثر من 3.85 طنا من المواد الغذائية الفاسدة مع التركيز على المطاعم المدرسية ومحلات الخزن والتوزيع.



وأعلنت الهيئة، في بلاغ لها، أنها ركزت في ولاية جندوبة على المطاعم ذات الصبغة الاجتماعية داخل المؤسسات التربوية، إذ أسفرت الحملة عن حجز 213 كغ من اللحوم (لحوم حمراء وبيضاء) و24 كغ من الزبدة، بعد رصد تخزينها في ظروف غير صحية مع تغيّر اللون وانبعاث روائح كريهة.



وفي ولاية بن عروس، تمّت مداهمة محل عشوائي لتنظيف رؤوس الأغنام والماعز، وأسفرت العملية عن حجز 64 رأسا من الأغنام و256 رجلا، بالإضافة إلى 30 كغ من الجلود و30 كغ من الأحشاء المجمدة غير الصالحة للاستهلاك. كما تم ضبط مستودع خزن غير مرخّص متعاقد مع شركة توزيع، وحجز 525 كغ من منتجات "الصلامي والجنبون" وأغذية الحيوانات المخزنة في ظروف حرارية غير مطابقة، مع اقتراح غلق فوري للمحل.وفي ولاية المهدية، ركزت التدخلات على محلات بيع أسماك السردين المملح والمجفف، حيث تم حجز 2,5 طن لدى ثلاث محلات عشوائية تقع قرب مصب فضلات ومحطة تطهير، دون تراخيص أو شهادات بيطرية، مع اتخاذ إجراءات فورية لإتلاف الكميات.وشملت عمليات الرقابة في ولاية بنزرت وحدة لصنع الأجبان اسفرت عن حجز 56 كغ من الأجبان، بالإضافة إلى 50 كغ من السكر في أوعية غير صحية، و5 كغ من الجنواز، بالاضافة الى 28 لتر من العصير المجمد في قوارير غير صالحة للاستخدام الغذائي، وقطع وأطراف الأبقار المجمدة المخزنة بطريقة غير صحية.وفي ولاية أريانة، شملت الحملة معاينة 52 محلا مفتوحا للعموم، وتم توجيه 30 تنبيها كتابيا وتحرير 4 محاضر حجز فعلي، مع حجز 250 كغ من اللحوم و113 كغ من المواد الغذائية والأجبان.وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية أنّ هذه الحملات المكثفة، المنجزة بالشراكة الوثيقة مع مختلف الاسلاك الأمنية، تهدف إلى حماية صحة المستهلكين، ولا سيما الأطفال في المؤسسات التعليمية، وضمان سلامة جميع المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي لكل أشكال الخزن والتوزيع العشوائي.