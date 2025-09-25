Babnet   Latest update 18:54 Tunis

الرابطة 2 : تعيينات حكام الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 17:55
      
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستُجرى على ثلاث دفعات أيام السبت 27 والأحد 28 والاثنين 29 سبتمبر 2025، بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

المجموعة الأولى


السبت 27 سبتمبر 2025


* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد بوسالم ### الحكم: ريان بوخشينة
* ملعب الشابة: هلال الشابة – كوكب عقارب ### الحكم: فؤاد التوتي
* ملعب 2 مارس بصفاقس: محيط قرقنة – بعث بوحجلة ### الحكم: رضوان بلواعر
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن ### الحكم: حسان السالمي

الأحد 28 سبتمبر 2025

* ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – مكارم المهدية ### الحكم: حسام الظاهري

الاثنين 29 سبتمبر 2025

* ملعب الشاذلي زويتن: نادي حمام الأنف – سبورتينغ بن عروس ### الحكم: ياسين المرغني
* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – سكك الحديد الصفاقسي ### الحكم: أمان الله الكوكي

المجموعة الثانية

الأحد 28 سبتمبر 2025

* ملعب فرحات حشاد بأريانة: جمعية أريانة – مستقبل القصرين ### الحكم: طاهر تليش
* ملعب قربة: النادي القربي – قوافل قفصة ### الحكم: حمزة المسليني
* ملعب جندوبة: جندوبة الرياضية – تقدم ساقية الدائر ### الحكم: وائل مصباحي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – نسر جلمة ### الحكم: أحمد كيلاني
* ملعب سيدي بوزيد المعشب: أولمبيك سيدي بوزيد – القلعة الرياضية ### الحكم: فادي بوخريص
* ملعب بوشمة: أمل بوشمة – سبورتينغ المكنين ### الحكم: إيهاب بن كيلاني
* ملعب الرديف: هلال الرديف – الملعب القابسي ### الحكم: رائد جويرو

جميع المقابلات تنطلق على الساعة 15:30.


Babnet

