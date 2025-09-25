نابل: انطلاق مشروع تهيئة وتهذيب حي البرنوصة بدار شعبان الفهري بتكلفة تناهز 6،9 ملايين دينار

يعتبر مشروع تهيئة حي البرنوصة وتهذيبه المدرج ضمن برنامج تهذيب الاحياء الشعبية من ابرز المشاريع التي انطلق تنفيذها ببلدية دار شعبان الفهري بالنظر الى تكلفته الجملية التي تناهز 6،9 ملايين ومجالات تدخله التي تشمل بالخصوص التنوير العمومي وتعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار



واشار رئيس مصلحة الاشغال ببلدية دار شعبان الفهري، يحيا المجدوب في تصريح لوكالة /وات/ الى ان اهمية هذا المشروع تكمن كذلك في اثاره الايجابية المتوقعة على مستوى تحسين البنية التحتية بالمنطقة،وتحسين ظروف عيش اكثر من 4 الاف ساكن بحي البرنوصة الذي يعتبر من اكثر الاحياء كثافة سكانية ويعرف حركية كبيرة باعتبار وجود السوق البلدي والمستوصف والمستودع البلدي ،بالاضافة الى مدرسة ابتدائية ومدرسة اعدادية



وابرز ان المشروع الذي سيتولى انجازه مجمع مقاولات ، قد دخل بعد طور الانجاز الفعلي منذ نحو اسبوعين بالقيام بالاشغال التحضيرية للقسط المتعلق بالتنوير العمومي ،وبمد الشبكة التحت ارضية خاصة بنهج الاكبر القروي ونهج بلاريجيا ،على ان تشمل تدريجيا بقية الانهج المبرمجة في اطار تدخلات المشروع ،مبينا ان مقاولات الطرقات قد انطلقت بعد في التحضيرات اللازمة لتركيز الحضيرةوتشير تقارير بلدية دار شعبان الفهري الى ان مشروع تهذيب حي البرنوصة لن يقتصر على التدخل على مستوى تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتصريف مياه الامطار، بل يشمل كذلك مكونين اضافيين يتعلق الاول بمشروع تهذيب السوق البلدي الذي بلغ مرحلة فرز العروض والذي قدرت تكلفته ب750 الف دينار ،وبمشروع بناء فضاء متعدد الاختصاصات مكان المسلخ البلدي القديم ،وهو في مرحلة اعداد الملف الفني التمهيدي التفصيلي والذي قدرت تكلفته ب2،25 مليون ديناروكان مشروع تهيئة و تهذيب حي البرنوصة بدار شعبان الفهري محل متابعة من السلط الجهوية التي خصصت له جلسة عمل عقدت بمقر الولاية باشراف والية نابل ،هناء شوشاني وبحضور مختلف الاطراف المعنيةواكدت الوالية خلال الجلسة بالخصوص، على ان مشروع تهيئة وتهذيب حي البرنوصة ببلدية دار شعبان الفهري يعد من المشاريع ذات الاولوية القصوى بالنسبة لاهالي المنطقة ،مشددة على ضرورة احكام متابعة انجاز مختلف مكونات المشروع والحرص على الجدية في انجاز الاشغال وفق المعايير الفنية وعلى ضرورة احترام الاجال التعاقدية للتنفيذ