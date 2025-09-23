خبراء: الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة غير مسبوقة للباحثين في تونس لكن لابد من أخلقة هذا المجال

وات - اعتبر عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين المختصين في المجال التكنولوجي أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة غير مسبوقة للباحثين، إذ يمكنه معالجة ملايين البيانات في وقت قياسي، بما يختصر سنوات من العمل التقليدي.



وأكدوا أن تونس مطالبة بالاستفادة من هذه التكنولوجيا التي من شأنها تحسين دقة النتائج والحد من الأخطاء البشرية، فضلا عن قدرتها على التنبؤ بالظواهر وإيجاد حلول مبتكرة لمشاكل معقدة في مجالات الصحة، البيئة والطاقات المتجددة.



تونس لا تستغل الذكاء الاصطناعي بالقدر الكافي



الذكاء الاصطناعي بين تسهيل البحث العلمي ومخاطر التعويل عليه



ضرورة إحداث هيكل وطني لأخلقة الاستخدام



الفكر النقدي ضرورة لحسن الاستخدام



إلزام المصنعين والمبرمجين بأخلاقيات واضحة



غير أنهم شددوا على، والدعوة إلى إحداثيتولى تحديد ضوابط أخلاقياته، معتبرين ذلك ضرورة ملحة مع اتساع رقعة استخدام هذه التكنولوجيا.اعتبرت الأستاذة الجامعية، نائبة رئيس الجمعية التونسية للذكاء الاصطناعي، أن تونس لا تستغل الذكاء الاصطناعي بالشكل الكافي، محذّرة من أن عدم تطوير استخداماته قد يؤدي إلىوأوضحت أن محدودية الاعتماد عليه قد تقيد الباحثين في، حيث يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانية الاطلاع على مستوى هذه المشاريع ومدى تقدم الدول فيها، إضافة إلى التجهيزات والإمكانيات المعتمدة في الدول الرائدة.وأضافت أن تونس تسجلنتيجة ضعف تثمين البحث العلمي، وغياب بنية تحتية رقمية ملائمة، وتأخر كبير في تسليم التجهيزات بسبب. كما لفتت إلى غياب قاعدة بيانات وطنية، ما يحد من توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.وأكدت أن البيروقراطية تتسبب كذلك فيوإحباط أصحابها الذين يفضلون لاحقا التعاون مع شركاء أجانب.أشارت المرابط إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية تسهلوتختصر زمن البحث العلمي، لكنها شددت على ضرورةوعدم التعامل مع النتائج كحقائق مطلقة.وبيّنت أن الاستفادة المثلى من هذه الأدوات تتطلب(طريقة صياغة الأسئلة) والتثبت من المعلومات عبر مصادر أكاديمية وبحثية.وحذرت من أن الاعتماد المطلق عليها في إعداد البحوث قد يؤدي إلىيمكن كشفه بسهولة من قبل الأساتذة أو لجان التأطير، عبر برامج خاصة أو اختبارات مباشرة للباحث. كما أنباتت قادرة على كشف السرقات الفكرية أو الاعتماد المفرط على هذه الأدوات.أكدت المرابط أنه من الضروري إعدادتتجاوز تغيّر الحكومات لضمان حسن توظيف الذكاء الاصطناعي.وشددت على أن تونس تفتقر حالياً إلىمتخصصة في ضبط أخلاقياته، داعية إلى إحداثيعنى بهذا الشأن.كما دعت إلى إدراجفي التعليم لتعليم الاستخدام العقلاني لهذه التكنولوجيا، وتوفير، إلى جانب إدماج التعليم التفاعلي منذ المرحلة الابتدائية لبناءقادر على التكيف مع التطورات التكنولوجية.من جانبه، اعتبر، رئيس الجمعية التونسية لوقاية الشباب والطفولة من مخاطر المعلوماتية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يقوم على قاعدةمع ضرورة التحلي بالفكر النقدي.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي مجردلا يملك الفكر الإبداعي، بل يطرح الإجابات الأكثر شيوعاً، وقد يلجأ إلىفيما يعرف بـ"الهلاوس".وأشار إلى أن هذه النظم قد تظهر ما يسمى بـ، إذ تميل إلى موافقة آراء المستخدم، مما قد يدفع بعض الفئات الهشة إلى التعامل معها كـ"صديق افتراضي"، وبالتالي الانعزال عن الواقع.وأكد أن الخطر الأكبر يكمن فيأو الإفراط في الاعتماد عليها، داعياً إلى تحديد الأهداف والحاجيات بدقة، مع التعامل معها كأداة مساعدة فقط.بدوره، شدد، العضو المكلف بملف التحديات الأخلاقية والقيمية في الفضاء السيبرني، على ضرورة، أي إلزام المصنعين والمبرمجين بمراعاةووضع حدود واضحة لا يمكن تجاوزها.وأوضح أن مخاطره تستهدف أساساًمن مختلف الأعمار، إذ قد يتخذونه صديقاً افتراضياً بسبب الوحدة، ما يفاقمويضعف الصلة بالذات الإنسانية.