ميناء حلق الوادي يستقبل نحو 3000 سائح على متن سفينة "كوستا كروازيار"

<img src=http://www.babnet.net/images/9/costa-serena04.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل ميناء حلق الوادي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، سفينة تابعة لشركة كوستا كروازيار وعلى متنها حوالي 3000 سائح من جنسيات مختلفة، من بينهم أوروبيون وسياح من تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة والصين.



وتُعد هذه الرحلة الثالثة للشركة إلى تونس من بين نحو 40 رحلة مبرمجة بين سنتي 2025 و2026، وفق ما افاد به –وات- المدير العام لمحطة الرحلات البحرية بالميناء.

