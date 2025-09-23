Babnet   Latest update 20:06 Tunis

ميناء حلق الوادي يستقبل نحو 3000 سائح على متن سفينة "كوستا كروازيار"

<img src=http://www.babnet.net/images/9/costa-serena04.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Mardi 23 Septembre 2025
      
استقبل ميناء حلق الوادي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، سفينة تابعة لشركة كوستا كروازيار وعلى متنها حوالي 3000 سائح من جنسيات مختلفة، من بينهم أوروبيون وسياح من تركيا ودول الخليج والولايات المتحدة والصين.

وتُعد هذه الرحلة الثالثة للشركة إلى تونس من بين نحو 40 رحلة مبرمجة بين سنتي 2025 و2026، وفق ما افاد به –وات- المدير العام لمحطة الرحلات البحرية بالميناء.



وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض السياح سيتوجهون في حافلات إلى مواقع سياحية بارزة على غرار المدينة العتيقة وسيدي بوسعيد وقرطاج، فيما خُصصت 300 سيارة أجرة لتمكين بقية السياح من استكشاف وجهاتهم المفضلة.

كما أوضح أن حركة الرحلات البحرية نحو تونس تشهد زيادة ملحوظة سنويا، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الركاب القادمين عبرها هذا العام حوالي 400 ألف سائح، مؤكدا أن الرحلات البحرية، التي كانت مقتصرة على الفترة بين مارس وأكتوبر، ستُسير على مدار السنة.


