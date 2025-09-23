نقابة الصحفيين تدعو الى الإفراج "الفوري وغير المشروط " عن الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بعد مرور 500 يوم على إيقافهما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6641db95c687b6.10391758_lpmnighjoeqkf.jpg width=100 align=left border=0>

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، بمناسبة مرور 500 يوم على إيقافهما، وعن جميع الصحفيين الموقوفين في قضايا رأي أو نشر.



وأكدت النقابة أن سجن الزغيدي وبسيس "جزء من سياسة ممنهجة" طالت صحفيين آخرين على غرار شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني، معتبرة أن استهداف الصحفيين في تونس أصبح "ممارسة متكررة".

