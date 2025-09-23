نقابة الصحفيين تدعو الى الإفراج "الفوري وغير المشروط " عن الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بعد مرور 500 يوم على إيقافهما
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، بمناسبة مرور 500 يوم على إيقافهما، وعن جميع الصحفيين الموقوفين في قضايا رأي أو نشر.
وأكدت النقابة أن سجن الزغيدي وبسيس "جزء من سياسة ممنهجة" طالت صحفيين آخرين على غرار شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني، معتبرة أن استهداف الصحفيين في تونس أصبح "ممارسة متكررة".
وشددت على أن استمرار سجن الزغيدي وبسيّس يتعارض مع المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمثل إصرارًا على "ضرب الحق في الحرية"، داعية إلى تكثيف الجهود لإنهاء ما وصفته بـ"الوضع الخطير الذي يهدد مكسب حرية الصحافة".
وذكّرت النقابة بأن الإعلاميين استكمالا في جانفي 2025 تنفيذ حكم بالسجن لـ8 أشهر في قضية أولى على خلفية تصريحات إعلامية، قبل أن تتم ملاحقتهما في قضية ثانية وإصدار بطاقة إيداع جديدة بحقهما "دون استنطاقهما أو تمكين هيئة الدفاع من الملف".
