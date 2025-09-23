بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية
تدور الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية على ثلاث دفعات أيام السبت 27 والأحد 28 والاثنين 29 سبتمبر 2025 انطلاقا من الساعة 15:30.
السبت 27 سبتمبر 2025
المجموعة الأولى
* ملعب يحدد لاحقا: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد بوسالم
* ملعب الشابة: هلال الشابة – كوكب عقارب
* ملعب 2 مارس بصفاقس: محيط قرقنة – بعث بوحجلة
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن
الأحد 28 سبتمبر 2025
المجموعة الأولى
* ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – مكارم المهدية
المجموعة الثانية
* ملعب يحدد لاحقا: جمعية أريانة – مستقبل القصرين
* ملعب قربة: النادي القربي – قوافل قفصة
* ملعب جندوبة: جندوبة الرياضية – تقدم ساقية الدائر
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – نسر جلمة
* ملعب يحدد لاحقا: أولمبيك سيدي بوزيد – القلعة الرياضية
* ملعب بوشمة: أمل بوشمة – سبورتينغ المكنين
* ملعب الرديف: هلال الرديف – الملعب القابسي
الاثنين 29 سبتمبر 2025
المجموعة الأولى
* ملعب يحدد لاحقا: نادي حمام الأنف – سبورتينغ بن عروس
* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – سكك الحديد الصفاقسي
