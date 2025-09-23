Babnet   Latest update 18:12 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 18:12
      
تدور الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الأولى والثانية على ثلاث دفعات أيام السبت 27 والأحد 28 والاثنين 29 سبتمبر 2025 انطلاقا من الساعة 15:30.

السبت 27 سبتمبر 2025

المجموعة الأولى


* ملعب يحدد لاحقا: الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد بوسالم
* ملعب الشابة: هلال الشابة – كوكب عقارب
* ملعب 2 مارس بصفاقس: محيط قرقنة – بعث بوحجلة
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين: اتحاد تطاوين – هلال مساكن

الأحد 28 سبتمبر 2025
المجموعة الأولى

* ملعب حمام سوسة: أمل حمام سوسة – مكارم المهدية

المجموعة الثانية

* ملعب يحدد لاحقا: جمعية أريانة – مستقبل القصرين
* ملعب قربة: النادي القربي – قوافل قفصة
* ملعب جندوبة: جندوبة الرياضية – تقدم ساقية الدائر
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – نسر جلمة
* ملعب يحدد لاحقا: أولمبيك سيدي بوزيد – القلعة الرياضية
* ملعب بوشمة: أمل بوشمة – سبورتينغ المكنين
* ملعب الرديف: هلال الرديف – الملعب القابسي

الاثنين 29 سبتمبر 2025
المجموعة الأولى

* ملعب يحدد لاحقا: نادي حمام الأنف – سبورتينغ بن عروس
* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – سكك الحديد الصفاقسي


