بنزرت: توزيع مساعدات مدرسية واحذية رياضية لفائدة كافة تلاميذ مدرسة الذواودة بمعتمدية غزالة
قدّمت مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وبنك الاسكان ومصالح الولاية، اليوم الثلاثاء، مساعدات تضامنية وإجتماعية في شكل أدوات مدرسية ، لفائدة كافة التلاميذ المرسمين بمدرسة الذواودة من معتمدية غزالة (من السنة الأولى الى السنة السادسة إبتدائي)، علاوة على مجموعة من الاحذية الرياضية الجديدة .
واشار والي بنزرت سالم بن يعقوب، بمناسبة مواكبة المبادرة، بحضور مسؤولين محليين وجهويين، إلى ان هذه اللفتة التضامنية، تتنزل في اطار معاضدة المد التضامني الرسمي لكافة مصالح الدولة وفاعلي الخير من ممثلي النسيج المؤسساتي والمنظماتي والجمعياتي والمجتمعي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة.
ولاحظ انه تم في ذات السياق، تخصيص 4400 هبة مدرسية لفائدة التلاميذ من الاسر ضعيفة الدخل، من قبل مصالح اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي، علاوة على الانطلاق في توزيع القسط الاول من المساعدات النقدية الموجهة لفائدة التلاميذ والطلبة من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وبقية المساعدات المتعلقة بمجانية النقل بالجهة، حيث بلغ عدد المطالب التي وجهت للشركة الجهوية لنقل المسافرين، ما يزيد عن 1000مطلب، وتتواصل العملية لتشمل ايضا الطلبة المعوزين من غير ابناء الجهة والذين يدرسون بالفضاءات الجامعية بالولاية .
يشار الى ان مبادرة تقديم المساعدات انتضمت بحضور معتمدة المنطقة ابتسام حري ومدير الشؤون المالية بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي محمد صدوقة ومدير الشراءات ببنك الاسكان سليم قوبعة والمديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ببنزرت شاذلية الجباري والمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي ببنزرت فتحي الجودي والاطار الاداري والتربوي للمدرسة وثلة من المتساكنين.
