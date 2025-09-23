بنزرت: توزيع مساعدات مدرسية واحذية رياضية لفائدة كافة تلاميذ مدرسة الذواودة بمعتمدية غزالة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2c03e9d91a3.54320713_nphjelkmifogq.jpg width=100 align=left border=0>

قدّمت مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وبنك الاسكان ومصالح الولاية، اليوم الثلاثاء، مساعدات تضامنية وإجتماعية في شكل أدوات مدرسية ، لفائدة كافة التلاميذ المرسمين بمدرسة الذواودة من معتمدية غزالة (من السنة الأولى الى السنة السادسة إبتدائي)، علاوة على مجموعة من الاحذية الرياضية الجديدة .



واشار والي بنزرت سالم بن يعقوب، بمناسبة مواكبة المبادرة، بحضور مسؤولين محليين وجهويين، إلى ان هذه اللفتة التضامنية، تتنزل في اطار معاضدة المد التضامني الرسمي لكافة مصالح الدولة وفاعلي الخير من ممثلي النسيج المؤسساتي والمنظماتي والجمعياتي والمجتمعي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية والتكوينية الجديدة.

