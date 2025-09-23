كاس العالم لكرة السلة... قطر 2027 : تونس تحتضن تصفيات النافذة الاولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ed615f9727d2.84600613_kpmjqginofleh.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الثلاثاء ان الاتحاد الدولي للعبة منح تونس شرف تنظيم النافذة الاولى لتصفيات كاس العالم لكرة السلة التي ستحتضنها قطر عام 2027.



واكدت الجامعة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان هذا القرار يعتبر اعترافا بالكفاءة التنظيمية التونسية ويؤكد مكانة بلادنا كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي.

