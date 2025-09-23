Babnet   Latest update 17:16 Tunis

كاس العالم لكرة السلة... قطر 2027 : تونس تحتضن تصفيات النافذة الاولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ed615f9727d2.84600613_kpmjqginofleh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 16:20 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الثلاثاء ان الاتحاد الدولي للعبة منح تونس شرف تنظيم النافذة الاولى لتصفيات كاس العالم لكرة السلة التي ستحتضنها قطر عام 2027.

واكدت الجامعة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان هذا القرار يعتبر اعترافا بالكفاءة التنظيمية التونسية ويؤكد مكانة بلادنا كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي.

وستدور تصفيات النافذة الاولى للمونديال في تونس من 27 الى 30 نوفمبر القادم.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض المرحلة الاولى من التصفيات في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات نيجيريا ورواندا وغينيا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315343


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:38
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
26°-21
27°-21
29°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   871,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    