الفاو: تنظيم ورشة تدريبية لدعم الزراعة البيولوجية بتونس

نظّم مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في تونس، يوم الثلاثاء، ورشة تدريبية خُصّصت لـ "وضع رؤية مشتركة من أجل تعزيز الأداء، والعدالة، والحوكمة، وإدارة المنظمات المهنية"، وشارك فيها 23 شخصًا، من بينهم 13 امرأة، و10 ممثلين عن منظمات مهنية تنشط في مجال الزراعة البيولوجية، من ضمنها خمس هياكل تقودها نساء فقط.

وقد نُظّمت هذه الورشة، المموّلة من التعاون السويسري والتي تشرف عليها الفاو، في تونس من 16 إلى 18 سبتمبر، في إطار جهود المنظمة الأممية لدعم قطاع الزراعة البيولوجية في البلاد، في سياق مشروع دعم الزراعة البيولوجية وتطويرها وجعلها قادرة على الصمود في ظل تغير المناخ

وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تحسين أداء المنظمات المهنية الناشطة في مجال الزراعة البيولوجية، من خلال تزويدها برؤية استراتيجية موحدة وواضحة، وهو شرط أساسي للاستجابة الفعالة لتطلعات أعضائها، وتثمين منتجاتها، والمساهمة بشكل مستدام في التنمية الفلاحية والريفية في تونس.

