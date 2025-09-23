زغوان: إبرام اتفاقية بين ديوان الأراضي الدولية وعدد من أصحاب المعاصر لتثمين مادة المرجين
مثل إحكام التصرف في مادة المرجين والحد من مخاطره البيئية بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة بإشراف المندوب الجهوي فيصل قطعة وبحضور ممثلي ديوان الأراضي الدولية وخليتي التصرف في الضيعات الدولية المسترجعة زغوان1 و2 وعدد من أصحاب المعاصر بالجهة إلى جانب ثلة من إطارات المندوبية ذات الصلة.
وأبرز رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بالمناسبة أن الكمية الجملية لمادة المرجين، التي ستفرزها المعاصر خلال الموسم الجديد لقطاع الزيتون، قدرت بحوالي 97400 طن، صادرة عن 37 معصرة موزعة على كافة مناطق الجهة، وهي كميات لها تأثيراتها البيئية السلبية على الموائد المائية وعلى منتوجات القطاع الفلاحي.
وأفاد رئيس الدائرة صحفي "وات"، أنه تم خلال هذه الجلسة، في إطار تفادي المخاطر البيئية لمادة المرجين، إبرام اتفاقية بين ديوان الأراضي الدولية و16 صاحب معصرة تقضي باستغلال 58 ألف طن من المرجين، التي ستفرزها المعاصر وتثمينها من طرف ديوان الأراضي الدولية عبر تحويلها إلى سماد عضوي وبسطها على مساحة 1150 هكتارا من الزياتين بالضيعتين المسترجعتين زغوان 1 و2، داعيا بقية أصحاب المعاصر إلى الانخراط في هذا التوجه الذي سيساهم بنسبة كبيرة في الحد من الانعكاسات السلبية لمادة المرجين.
