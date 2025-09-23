زغوان: إبرام اتفاقية بين ديوان الأراضي الدولية وعدد من أصحاب المعاصر لتثمين مادة المرجين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

مثل إحكام التصرف في مادة المرجين والحد من مخاطره البيئية بولاية زغوان، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر المندوبية الجهوية للفلاحة بإشراف المندوب الجهوي فيصل قطعة وبحضور ممثلي ديوان الأراضي الدولية وخليتي التصرف في الضيعات الدولية المسترجعة زغوان1 و2 وعدد من أصحاب المعاصر بالجهة إلى جانب ثلة من إطارات المندوبية ذات الصلة.



وأبرز رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بالمناسبة أن الكمية الجملية لمادة المرجين، التي ستفرزها المعاصر خلال الموسم الجديد لقطاع الزيتون، قدرت بحوالي 97400 طن، صادرة عن 37 معصرة موزعة على كافة مناطق الجهة، وهي كميات لها تأثيراتها البيئية السلبية على الموائد المائية وعلى منتوجات القطاع الفلاحي.

