مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد

Publié le Mardi 23 Septembre 2025
      
أعلن مسرح أوبرا تونس فتح باب التسجيل في "ورشات الفنون" للموسم الثقافي 2025-2026 في اختصاصات الرقص الفني والفنون الشعبية والمسرح والخط العربي والزخرفة.
وتشمل ورشات الرقص الفني، الرقص الكلاسيكي والرقص العصري والرقص المعاصر والهيب هوب والرقص الشرقي. أما اختصاص الفنون الشعبية، فيتضمن ورشة الرقص التونسي وورشة الإيقاع الشعبي. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل كذلك في ورشات المسرح الموجهة للطفل. ويجرى امتحان القبول يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.
أما بخصوص ورشات المسرح الموجهة للناشئة، وورشات المسرح الموحهة للشباب والكهول، فقد تم تحديد موعد امتحان القبول يوم السبت 18 أكتوبر 2025.

وعلى الراغبين في المشاركة والتسجيل التواصل بشباك التسجيل المفتوح بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، من يوم الاثنين الى يوم الجمعة، صباحا من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار ونصف، وبعد الظهر من الساعة الواحدة ونصف إلى الساعة الخامسة مساء.



الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
