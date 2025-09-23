مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ca3f98ddf5a1.13142814_lnpijmqofgekh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن مسرح أوبرا تونس فتح باب التسجيل في "ورشات الفنون" للموسم الثقافي 2025-2026 في اختصاصات الرقص الفني والفنون الشعبية والمسرح والخط العربي والزخرفة.

وتشمل ورشات الرقص الفني، الرقص الكلاسيكي والرقص العصري والرقص المعاصر والهيب هوب والرقص الشرقي. أما اختصاص الفنون الشعبية، فيتضمن ورشة الرقص التونسي وورشة الإيقاع الشعبي. ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل كذلك في ورشات المسرح الموجهة للطفل. ويجرى امتحان القبول يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.

أما بخصوص ورشات المسرح الموجهة للناشئة، وورشات المسرح الموحهة للشباب والكهول، فقد تم تحديد موعد امتحان القبول يوم السبت 18 أكتوبر 2025.

