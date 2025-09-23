نابل: تقدم أشغال تعبيد وصيانة الطرقات ومد شبكة التنوير العمومي بعدة مناطق من بلدية منزل بوزلفة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/menzelbouzelfa.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد بلدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، تقدم إنجاز عدد من المشاريع التى من بينها مشروع التنوير العمومي بمناطق التوسع التابعة للبلدية ضمن برنامج 2023_2025، حيث تم الاستلام الوقتي لهذا المشروع، أمس الاثنين، وفق ما ذكرته المكلفة بالمشاريع في المصلحة الفنية لبلدية منزل بوزلفة عائدة بوعزة، في تصريح لصحفية (وات)

وأضافت بوعزة، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في 18 أوت الفارط، خصصت له اعتمادات جملية قدرت ب170 ألف دينار، واشارت إلى أنه شمل مناطق التوسع التابعة لبلدية منزل بوزلفة، وهي النوالات والكلبوسي وبني غانم والشرفين وسيدي قرار وربع بوصلاح وبوشريك والقصيرات والجحاف

وأفادت أنه تم استكمال أشغال القسط الأول من مشروع صيانة وتعهد عدد من الطرقات وسط بلدية منزل بوزلفة، باعتمادات بقيمة 80 ألف دينار، مع تواصل أشغال القسط الثاني من المشروع بقيمة 100 الف دينار، واضافت أن البلدية قامت مؤخرا باقتناء معدات بقيمة 720 الف دينار، منها شاحنة لصيانة شبكة التنوير العمومي وشاحنة ضاغطة وجرار وشاحنة صغيرة، وذلك لدعم المجهودات في مجال النظافة والعناية بالبيئة.

