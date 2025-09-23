نابل: تقدم أشغال تعبيد وصيانة الطرقات ومد شبكة التنوير العمومي بعدة مناطق من بلدية منزل بوزلفة
تشهد بلدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، تقدم إنجاز عدد من المشاريع التى من بينها مشروع التنوير العمومي بمناطق التوسع التابعة للبلدية ضمن برنامج 2023_2025، حيث تم الاستلام الوقتي لهذا المشروع، أمس الاثنين، وفق ما ذكرته المكلفة بالمشاريع في المصلحة الفنية لبلدية منزل بوزلفة عائدة بوعزة، في تصريح لصحفية (وات)
وأضافت بوعزة، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله في 18 أوت الفارط، خصصت له اعتمادات جملية قدرت ب170 ألف دينار، واشارت إلى أنه شمل مناطق التوسع التابعة لبلدية منزل بوزلفة، وهي النوالات والكلبوسي وبني غانم والشرفين وسيدي قرار وربع بوصلاح وبوشريك والقصيرات والجحاف
وأفادت أنه تم استكمال أشغال القسط الأول من مشروع صيانة وتعهد عدد من الطرقات وسط بلدية منزل بوزلفة، باعتمادات بقيمة 80 ألف دينار، مع تواصل أشغال القسط الثاني من المشروع بقيمة 100 الف دينار، واضافت أن البلدية قامت مؤخرا باقتناء معدات بقيمة 720 الف دينار، منها شاحنة لصيانة شبكة التنوير العمومي وشاحنة ضاغطة وجرار وشاحنة صغيرة، وذلك لدعم المجهودات في مجال النظافة والعناية بالبيئة.
وفي السياق ذاته، أبرزت أنه تم الانطلاق في القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ برنامج تعصير الطرقات في قسطه الثاني بعد أن تم مؤخرا اسناد بلدية منزل بوزلفة مساعدة بقيمة 3125 ألف دينار من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، مؤكدة على اهمية هذا المشروع الذي سيشمل تعصير عديد الطرقات.
وتابعت أنه سيتم قريبا، عرض مشروع تعبيد عدد من الطرقات بقيمة 700 ألف دينار بمدينة منزل بوزلفة على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية والذي يتضمن قسطين يشمل القسط الأول تعبيد عدد من الطرقات بمنزل بوزلفة المدينة، في حين يشمل القسط الثاني الطرقات بمناطق التوسع التابعة للبلدية على غرار الكلبوسي وبلهويشات وداموس الحاجة
وتتمثل باقي المشاريع التي ستنطلق قريبا اشغالها وهي بصدد الدراسات، في إنجاز قاعة مغطاة في طور المصادقة على البرنامج الوظيفي من قبل من هيئة عمادة المهندسين، ليتم في ما بعد إعلان طلب العروض وإنجازها عن طريق مناظرة وطنية، بالإضافة إلى تقدم إنجاز الدراسات الخاصة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية واحداث امثلة للتهيئة بالتجمعات السكنية بمناطق التوسع وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان.
