مدير مكتب انتربول تونس...الأمنية التونسية رائدة في مجالها وقادرة على أن تكون انموذجا يحتذى

قال مدير مكتب انتربول تونس و مدير الشرطة العدلية عبد الكريم كريش أن للأمنية التونسية دورا هاما في مجال مكافحة الإرهاب، وهي رائدة في مجالها وقادرة على أن تكون انموذجا يحتذى.



وأوضح ، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش انطلاق أشغال الورشة التكوينية الاقليمية بالعاصمة، حول " المراة في مكافحة الإرهاب: تعزيز دور المرأة في عمليات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط شمال افريقيا"، أن الأمنيات التونسيات اليوم هن مديرات عامات ومديرات ورئيسات مناطق وهن في مهام عملياتية ولسنا جالسات في المكاتب".



وأضاف أن هذه الورشة التكوينية التي نظمها مكتب انتربول تونس بالتنسيق مع منظمة الانتربول الدولية وتتواصل على مدى أربعة أيام بمشاركة عدد من الأمنيات القادمات من عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال و غرب افريقيا، مخصصة لإبراز دور المرأة الأمنية في بلدان المنطقة في مكافحة الإرهاب وللتفطن لكل عملية استقطاب للأطفال والنساء في هذا الاتجاه.وأبرز أن انعقاد هذه الورشة يعكس الوعي المتزايد بأهمية الدورالمحوري الذي تضطلع به المرأة في مواجهة التحديات الأمنية لاسيما تلك المرتبطة بظاهرة الإرهاب سواء على مستوى انفاذ القانون أو التصدي للتطرف العنيف.وتاتي هذه الورشة وفق ذات المتحدث، نتاج ثمرة للتنسيق البناء بين منظمة الانتربول و مكتب تونس ، ما يعكس الإرادة المشتركة في توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل تمكين المرأة وتوفير فضاء لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز القدرات المؤسساتية في هذا المجال الحيوي.وأكد أن مكافحة الإرهاب لم تعد مقتصرة على الهياكل الأمنية فحسب بل هي قضية مجتمعية شاملة تتطلب رؤية متكاملة ومقاربات مبتكرة ترفع من قيمة المشاركة النسائية وتساهم في بناء سياسات أكثر نجاعة وعدالة.ولفت عبد الكريم كريش، إلى أن هذه الدورة التي ينظمها مكتب الانتربول بتونس قد سبقها عقد جملة من اللقاءات ودورات وورشات تكوينية على غرار دورة لتكوين المكونين في الامن البيولوجي وورشة حول الامن البيولوجي وورشة حول التحليل الجنائي للجريمة المالية والاتجار بالبشر، إلى جانب تنظيم تمرين محاكاتي في الأمن الحيوي على اثر حادث بيولوجي أين تم إجراء هذا التمرين بأحد الموانئ التونسية.وأفاد بأن تونس وبالتنسيق بين مكتب تونس للانتربول ومنظمة الانتربول ستحتضن خلال الفترة المتراوحة بين 6 و10 اكتوبر القادم دورة تكوينية لفائدة الضابطات حول دور المراة بالمعابر الحدوديةمن جهتها قالت مساعدة مدير بالامانة العامة للانتربول " مادي ماكتاغ" إن المنظمة تدعم كل اشكال التعاون الأمني بين مختلف دول المنطقة خصوصا امام آفة الإرهاب التي توغلت ومست حتى الأطفال والنساءوتطرقت في هذا السياق الى الدورالمحوري للمراة الأمنية في مكافحة هذه الظاهرة ، معبرة عن أملها أن تنبثق عن هذه الورشة جملة من التوصيات حتى تكون انموذجا يمكن ان يحتذى .وأضافت أن هذا اللقاء الإقليمي يهدف بالأساس الى التحاور و النقاش وتبادل افضل الممارسات والخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم والإصلاح وتعزيز للتكامل الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب.