بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين
حصد عدد قياسي من الدول ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى التي اقيمت خلال الشهر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ ظهرت 53 دولة في جدول الميداليات في النسخة العشرين من البطولة الذي اختتمت يوم الأحد الماضي.
وسجلت نسخة أوزاكا 2007 الرقم القياسي السابق البالغ 46 دولة والذي تمت معادلته في بودابست قبل عامين.
وفازت ساموا وسانت لوسيا وأوروغواي بأول ميداليات لها على الإطلاق في بطولة العالم خلال نسخة هذا العام.
وتم تسجيل رقم قياسي عالمي واحد في طوكيو عندما حطم السويدي موندو دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة للمرة 14 بقفزة بلغت 6.30م.
وأكملت العداءة الأمريكية ميليسا جيفرسون وودن ثلاثية السرعة بفوزها بسباقات 100 و200 متر و4 مرات 100 م تتابع سيدات بينما فازت متسابقتان أخريان بذهبيتين في مسابقات فردية هما عداءة المسافات الطويلة الكينية بياتريس تشيبيت وعداءة المشي الإسبانية ماريا بيريز.
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "ما شهدناه خلال الأيام التسعة الماضية هنا في طوكيو هو احتفال لا يمحى ومقنع بالجهود الرياضية الإنسانية، لقد مهدت طوكيو الطريق لبعض العروض الاستثنائية في رياضتنا".
وحضر إجمالي 619288 متفرجا بطولة العالم في طوكيو بعد أربع سنوات من استضافة العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية في نفس المكان دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال ميتسوجي أوجاتا رئيس اللجنة المنظمة المحلية "شهدنا على مدى الأيام التسعة الماضية العديد من اللحظات التي لا تنسى، لم تكن هناك لحظة هدوء في الملعب أبدا".
