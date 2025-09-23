Babnet   Latest update 17:16 Tunis

بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/7/athletisme2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 17:03 قراءة: 1 د, 6 ث
      
حصد عدد قياسي من الدول ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى التي اقيمت خلال الشهر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ ظهرت 53 دولة في جدول الميداليات في النسخة العشرين من البطولة الذي اختتمت يوم الأحد الماضي.
وسجلت نسخة أوزاكا 2007 الرقم القياسي السابق البالغ 46 دولة والذي تمت معادلته في بودابست قبل عامين.
وفازت ساموا وسانت لوسيا وأوروغواي بأول ميداليات لها على الإطلاق في بطولة العالم خلال نسخة هذا العام.

وتم تسجيل رقم قياسي عالمي واحد في طوكيو عندما حطم السويدي موندو دوبلانتيس الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة للمرة 14 بقفزة بلغت 6.30م.

وأكملت العداءة الأمريكية ميليسا جيفرسون وودن ثلاثية السرعة بفوزها بسباقات 100 و200 متر و4 مرات 100 م تتابع سيدات بينما فازت متسابقتان أخريان بذهبيتين في مسابقات فردية هما عداءة المسافات الطويلة الكينية بياتريس تشيبيت وعداءة المشي الإسبانية ماريا بيريز.
وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "ما شهدناه خلال الأيام التسعة الماضية هنا في طوكيو هو احتفال لا يمحى ومقنع بالجهود الرياضية الإنسانية، لقد مهدت طوكيو الطريق لبعض العروض الاستثنائية في رياضتنا".
وحضر إجمالي 619288 متفرجا بطولة العالم في طوكيو بعد أربع سنوات من استضافة العاصمة اليابانية دورة الألعاب الأولمبية في نفس المكان دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال ميتسوجي أوجاتا رئيس اللجنة المنظمة المحلية "شهدنا على مدى الأيام التسعة الماضية العديد من اللحظات التي لا تنسى، لم تكن هناك لحظة هدوء في الملعب أبدا".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315333


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 1 ربيع الثاني 1447
الاعتدال الخريفي
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:38
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
26°-21
27°-21
29°-21
27°-22
  • Avoirs en devises
    25141,5

  • (22/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41529 DT        1$ =2,90994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/09)   871,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    