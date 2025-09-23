بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين

<img src=http://www.babnet.net/images/7/athletisme2.jpg width=100 align=left border=0>

حصد عدد قياسي من الدول ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى التي اقيمت خلال الشهر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو، إذ ظهرت 53 دولة في جدول الميداليات في النسخة العشرين من البطولة الذي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وسجلت نسخة أوزاكا 2007 الرقم القياسي السابق البالغ 46 دولة والذي تمت معادلته في بودابست قبل عامين.

وفازت ساموا وسانت لوسيا وأوروغواي بأول ميداليات لها على الإطلاق في بطولة العالم خلال نسخة هذا العام.

