احتضان تونس العاصمة للمؤتمر العام لاتحاد الشغل أيام 25 و26 و27 مارس 2026
أقرّت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بالمقر المركزي للاتحاد، اختيار تونس العاصمة لاحتضان المؤتمر العام للاتحاد أيام 25 و26 و27 مارس 2026، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد سامي الطاهري.
وأوضح الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تحديد هذا الموعد جاء ثمرة توافق بين مختلف هياكل المنظمة، مؤكدا أن الاستعدادات جارية من أجل بلوغ المؤتمر بعدد أكبر من الإصلاحات داخل الاتحاد.
ويعد المؤتمر العام أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ يحدد التوجهات الكبرى للمنظمة وينتخب قيادتها.
وكان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل قد أعلن، يوم 29 ماي الماضي، عن الاتفاق على عقد المؤتمر الانتخابي في نفس التاريخ (25 و26 و27 مارس 2026).
