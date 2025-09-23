جندوبة: المطالبة بصيانة شبكة مياه الري لتامين حاجيات القطيع والاعداد للموسم الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب عدد من فلاحي المنطقة السقوية بدرونة سيدي اسماعيل الكائنة بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، عن قلقهم ازاء الانقطاع المتواصل لمياه الري وتعطل مصالحهم، بعد ان تعرضت الشبكة إلى عطب بسبب اشغال تهيئة احد المسالك لفلاحية.

واشار عدد من الفلاحين في تصريحات متطابقة لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء الى كميات المياه المهدورة بسبب العطب الذي طال الشبكة وعدم التدخل لصيانتها رغم مرور اكثر من أسبوعين، وطالبوا الجهات مرجع النظر بالتدخل لاصلاح العطب واعادة ضخّ المياه لتامين حاجيات قطيعهم من العلف والاعداد لموسم زراعة الحبوب.

وبين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجمازي لصحفي "وات" ان الاعطال الحاصلة تسببت فيها اشغال المقاولات الجارية، وان الاتحاد تواصل مع ممثلي الشركات من اجل إصلاح وصيانة الاعطاب في انتظار استكمال مشروع إعادة تجديد شبكة الري بذات المنطقة والذي اشرف على نهايته، داعيا السلط المعنية بالتدخل لانهاء الانقطاعات وتوفير الحاجيات المائية بالكميات اللازمة واحترام مبدا التداول بالشكل الذي يضمن انبات العلف وتوفير الماء.





وتعدّ المنطقة السقوية بدرونة سيدي اسماعيل المحدثة سنة 1976 من اكثر المناطق السقوية شساعة ونشاطا، خاصة في ظل وجود مركبين فلاحيين تابعين للدولة يمسحان نحو 5000 هكتار من الأراضي الصالح الزراعة، فضلا عن تربيتهم للابقار الحلوب والاغنام.