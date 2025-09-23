قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بفضاء الشركة الاهلية "رائدات" بدوز، سلسلة من الدورات التكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية، ينجزها المركز الفني للنسيج والحياكة بتونس لفائدات الحرفيات بهذه الشركة، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي.

واوضح معالي لصحفي "وات" ان هذه الدورات التكوينية، ستتواصل على امتداد ثلاثة ايام وستتلوها دورات اخرى في شهر اكتوبر المقبل على ان يتم اختتامها في شكل معرض يجمع بين منتوجات كافة الدورات التكوينية المماثلة بمختلف الجهات، يتولى المركز الفني للنسيج والحياكة تنظيمه على هامش فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته 57، التي ستلتئم في شهر ديسمبر القادم، وهو ما سيمثل فرصة للتعريف بمنتوج المتكونات وتسويق منتوجاتهن.

واشار الى ان الدورة التكوينية، التي تنطلق اليوم الثلاثاء بفضاء الشركة الاهلية "رائدات"، تشمل ورشتين الاولى في الابتكار في النسيج لفائدة 16 حرفية والثانية في الصباغة الطبيعية لفائدة 14حرفية اخرى من منخرطات هذه الشركة الاهلية المختصة في تاطير وتطوير النشاط الحرفي في مجال النسيج التقليدي بالجهة.

