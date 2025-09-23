قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات"
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بفضاء الشركة الاهلية "رائدات" بدوز، سلسلة من الدورات التكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية، ينجزها المركز الفني للنسيج والحياكة بتونس لفائدات الحرفيات بهذه الشركة، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي.
واوضح معالي لصحفي "وات" ان هذه الدورات التكوينية، ستتواصل على امتداد ثلاثة ايام وستتلوها دورات اخرى في شهر اكتوبر المقبل على ان يتم اختتامها في شكل معرض يجمع بين منتوجات كافة الدورات التكوينية المماثلة بمختلف الجهات، يتولى المركز الفني للنسيج والحياكة تنظيمه على هامش فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز في دورته 57، التي ستلتئم في شهر ديسمبر القادم، وهو ما سيمثل فرصة للتعريف بمنتوج المتكونات وتسويق منتوجاتهن.
واشار الى ان الدورة التكوينية، التي تنطلق اليوم الثلاثاء بفضاء الشركة الاهلية "رائدات"، تشمل ورشتين الاولى في الابتكار في النسيج لفائدة 16 حرفية والثانية في الصباغة الطبيعية لفائدة 14حرفية اخرى من منخرطات هذه الشركة الاهلية المختصة في تاطير وتطوير النشاط الحرفي في مجال النسيج التقليدي بالجهة.
كما اكد المصدر ذاته، ان هذه الدورات التكوينية تمثل فرصة هامة لتلاقح الافكار بين المتكونات والمكونات اللاتي يحملن افكارا هامة لمزيد تطوير مهارات الحرفيات واضفاء قيمة مضافة عالية على ابتكاراتهن، مما يسهل عملية ترويجها في الداخل والخارج، ويضمن المردودية المادية المنتظرة للشركة ولمنخرطاتها، الامر الذي يمكن من مزيد توسيع نشاط هذه الشركة الرائدة، وتوسيع قاعدة منخرطيها.
واشارت حرفيات مشاركات في هذه الدورة التكوينية، الى اهمية الاحاطة والتاطير والمرافقة التي تتوفر في مثل هذه الدورات التي تساعدهن في التعرف على اخر الابتكارات في مجال النسيج والحياكة والصباغة، مثمنين المجهودات التي تبذلها الشركة الاهلية رائدات وشركاؤها في هذه الدورات التكوينية من اجل تطوير المنتوج الحرفي للجهة وحسن تسويقه، باعتبار ان اكبر اشكال يعترض الحرفيين عموما، يظل متعلقا بعملية تسويق المنتوج
