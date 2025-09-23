وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون.
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة بدافيد تينال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (SFI) لمنطقة المغرب العربي التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وكان اللقاء الذي حضرته سارة مرسي الممثلة المقيمة للمؤسسة بتونس و الكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، مناسبة ثمن خلالها الوزير مستوى علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، مؤكدا الحرص على
مزيد تعزيزها في المرحلة القادمة.
كما تم التطرق خلال اللقاء الى سير بعض برامج التعاون القائمة لاسيما المتعلق منها بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال و دعم القطاع الخاص.
و اكد دافيد تينال على استعداد مؤسسة التمويل الدولية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية من خلال توفير الخبرة الفنية وآليات التمويل الضرورية.
