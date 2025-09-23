وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d25716ecd1b0.95351764_fkehjplnqomig.jpg width=100 align=left border=0>

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 بمقر الوزارة بدافيد تينال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (SFI) لمنطقة المغرب العربي التابعة لمجموعة البنك الدولي.



وكان اللقاء الذي حضرته سارة مرسي الممثلة المقيمة للمؤسسة بتونس و الكسندر أروبيو الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، مناسبة ثمن خلالها الوزير مستوى علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، مؤكدا الحرص على

