فيديو مؤلم: " عون نظافة يتعرض للضرب المبرح من قبل منحرفين"

Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 21:12
      
أثار مقطع فيديو نشره عبد الحميد الخالدي، نائب المجلس المحلي بمنوبة، صدمة واسعة بعد أن وثّق تعرض عامل نظافة لاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من المنحرفين في العاصمة.

ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر في ساحة المنجي بالي، المعتدين وهم ينهالون على عامل النظافة بالضرب باستعمال العصي، وسط غياب أي تدخل من المارة أو المواطنين لفضّ الاعتداء.



وأرفق الخالدي الفيديو بتدوينة عبّر فيها عن استيائه قائلاً:
"شنوّا ذنب عامل البلدية يخرج يخدم على صغيراتو، يسعى باش شوارعنا يكون نظيف، يواجه الشمس والبرد والناس، ويرجع لدارو ماكل طريحة؟... خدمتو ما تعنيش الإذلال، وما تعنيش الصمت قدّام التجاوزات."

ودعا النائب السلطات إلى التدخل العاجل لحماية أعوان النظافة، واعتبارهم عماداً أساسياً للخدمات البلدية، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات تمثل "إهانة للمجتمع بأسره".




الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
