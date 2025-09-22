فيديو مؤلم: " عون نظافة يتعرض للضرب المبرح من قبل منحرفين"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d1bcae380bc1.31577713_gjlmnqehfopik.jpg width=100 align=left border=0>

أثار مقطع فيديو نشره عبد الحميد الخالدي، نائب المجلس المحلي بمنوبة، صدمة واسعة بعد أن وثّق تعرض عامل نظافة لاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة من المنحرفين في العاصمة.



ويُظهر الفيديو، الذي صُوّر في ساحة المنجي بالي، المعتدين وهم ينهالون على عامل النظافة بالضرب باستعمال العصي، وسط غياب أي تدخل من المارة أو المواطنين لفضّ الاعتداء.

