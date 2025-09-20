Babnet   Latest update 19:10 Tunis

التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام يوم 23 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66a23ad1563776.71178454_mnilhfoekpjqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 19:10
      
دعا  حزب التيار الشعبي التونسيين الى المشاركة يوم الثلاثاء المقبل 23 سبتمبر الجاري في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام مقر الأمم المتحدة في تونس، دعما لغزة.
وتندرج هذه الدعوة ضمن وقفات احتجاجية أمام مقرات الأمم المتحدة في العالم تزامنا مع انطلاق أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك (الولايات المتحدة )، تحت  شعار: "مائة مدينة تنتصر لغزة" تلبيةً لدعوة من الشبكة العالمية "كلنا غزة، كلنا فلسطين" .


ودعا الحزب ايضا في بلاغ له اليوم السبت إلى المشاركة في الإضراب العالمي عن الطعام، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وتهدف هذه التحركات وفق التيار الشعبي إلى الضغط من أجل إيقاف حرب الابادة والتجويع وفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة تفعيل القرار الأممي رقم 3379 الصادر سنة 1975، والذي ينص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية.

وجاء في البلاغ ايضا ان هذه التحركات و الدعوات تسعى إلى الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار مدوّنة سلوك قانونية تحت عنوان:"أخلاقيات الذكاء الصناعي"وذلك لمنع استخدام هذه التقنية كأداة للقتل والجريمة، "بعد تورط الشركات الكبرى المنتجة لتقنيات الذكاء الصناعي في توفير أدوات تُستخدمها النازية الصهيونية في إبادة الشعب الفلسطيني"


