وزير التجهيز يدعو الى التسريع في وتيرة إنجاز بقية مشاريع المساكن الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdacfb883769.24957536_hiflonejkqgpm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 20:18
      
دعا وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الى التسريع في وتيرة إنجاز بقية مشاريع المساكن الاجتماعية والاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج قصد انجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026.  

وأوصى الوزير لدى اشرافه على اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي المنعقد الجمعة بالوزارة،  بمزيد تظافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



وقد خصص اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية.  
وقد حضر أشغال هذه اللجنة، التي تندرج في إطار مواصلة اجراءات توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها، عدد من إطارات الوزارة.


