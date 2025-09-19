وزير التجهيز يدعو الى التسريع في وتيرة إنجاز بقية مشاريع المساكن الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cdacfb883769.24957536_hiflonejkqgpm.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، الى التسريع في وتيرة إنجاز بقية مشاريع المساكن الاجتماعية والاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من البرنامج قصد انجاز مشاريع سكنية جديدة مبرمجة خلال سنة 2026.



وأوصى الوزير لدى اشرافه على اجتماع لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي المنعقد الجمعة بالوزارة، بمزيد تظافر جهود جميع المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

