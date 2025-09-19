Babnet   Latest update 19:59 Tunis

أكثر من 100 ألف تونسي يعانون من الزهايمر بشكل مباشر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a71e54c62c89.16974467_fikomjeqnhlgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025
      
كشفت رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي أنّ أكثر من 100 ألف شخص في تونس يعانون من هذا المرض بشكل مباشر، إلى جانب مئات الآلاف من أفراد العائلات الذين يتأثرون بالانعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة به.

وأوضحت الطبيبة المختصة في أمراض الشيخوخة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الزهايمر الموافق لـ21 سبتمبر، أنّ هذه الأرقام تعكس اتساع انتشار المرض في صفوف كبار السن، مما يجعله قضية صحية وإنسانية ملحّة تستدعي تضافر الجهود.



وأعلنت الهمامي أنّ المركز المتخصص في التشخيص المبكر ومتابعة اضطرابات الذاكرة (AFA ENTER) سينظم يوم الأحد 21 سبتمبر تظاهرات افتراضية تتضمن بثّا مباشرا لحوارات مع خبراء، بهدف توعية أوسع شريحة ممكنة من المواطنين مجانًا، ونقل رسالة الأمل والمسؤولية المشتركة.

وستتناول الفعاليات جوانب متعددة للمرض، من بينها الأعراض، والتشخيص المبكر، والفروق بين الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، مع إبراز تأثير التشخيص المبكر في تحسين جودة حياة المرضى. كما ستُعرض إحصائيات عالمية تُظهر أنّ عدد المصابين يناهز 55 مليون شخص، ومن المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 140 مليونًا بحلول 2050.

إلى جانب ذلك، ستُقدم التظاهرة شهادات حية لعائلات تونسية تتعامل يوميًا مع هذا التحدي، إضافة إلى عرض جهود الجمعية التونسية والمبادرات الوطنية والدولية في هذا المجال.

وسيُركز البث المباشر أيضًا على أساليب الوقاية عبر تبنّي نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، النشاط البدني، التمارين الذهنية، والتحكم في عوامل الخطر كارتفاع ضغط الدم والسكري، مع إتاحة المجال للجمهور للتفاعل المباشر مع المختصين.

Babnet

