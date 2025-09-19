وزير النقل يشرف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بالخطوط التونسية
أشرف وزير النقل رشيد عامري عشية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بمقر الخطوط التونسية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية، والمدير العام للخطوط التونسية الفنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والشركتين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد الفني واللوجستي الجيد لتأمين البرنامج التجاري للموسم المقبل في أفضل الظروف، بما يواكب التدفقات السياحية المرتقبة، مع العمل على توسيع حصة الناقلة الوطنية في السوق وتعزيز شبكتها بخطوط جوية جديدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد الفني واللوجستي الجيد لتأمين البرنامج التجاري للموسم المقبل في أفضل الظروف، بما يواكب التدفقات السياحية المرتقبة، مع العمل على توسيع حصة الناقلة الوطنية في السوق وتعزيز شبكتها بخطوط جوية جديدة.
وشدد عامري على أهمية التخطيط والاستباقية واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي المخاطر وتحقيق الأهداف المنتظرة، داعيا إلى ضبط روزنامة برامج عمل في أجل أقصاه 15 يوما، مع تكوين فرق خاصة تسهر على التنفيذ على مراحل، وتشمل مجالات الصيانة والعمليات الجوية والجودة والسلامة.
كما دعا إلى التصرف الأمثل في الموارد المالية واللوجستية والبشرية وفقا للأولويات، بما يضمن تحسين جاهزية الأسطول. وأوصى كذلك بضرورة تعزيز التنسيق وتدفق المعلومة بين مختلف هياكل وفروع مجمع الخطوط التونسية، بالدقة والشفافية المطلوبة، قصد التشخيص الموضوعي واتخاذ القرارات المناسبة.
وختم وزير النقل بالتأكيد على أهمية تفادي تكرار الإخلالات والتدخل السريع لرفعها، مثمنا في الآن نفسه الكفاءات الوطنية في مجال الملاحة الجوية، ومشددا على وجوب الاستثمار الأمثل في خبرات وإمكانيات الناقلة الوطنية حتى تستعيد إشعاعها وتتمكن من مجابهة المنافسة وكسب ثقة المسافرين والشركاء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315128