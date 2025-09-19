وزير النقل يشرف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بالخطوط التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd892e24d910.75760507_jlipogfmhkneq.jpg width=100 align=left border=0>

أشرف وزير النقل رشيد عامري عشية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بمقر الخطوط التونسية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية، والمدير العام للخطوط التونسية الفنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والشركتين.



وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد الفني واللوجستي الجيد لتأمين البرنامج التجاري للموسم المقبل في أفضل الظروف، بما يواكب التدفقات السياحية المرتقبة، مع العمل على توسيع حصة الناقلة الوطنية في السوق وتعزيز شبكتها بخطوط جوية جديدة.

