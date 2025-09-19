Babnet   Latest update 18:24 Tunis

وزير النقل يشرف على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بالخطوط التونسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd892e24d910.75760507_jlipogfmhkneq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 17:47 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أشرف وزير النقل رشيد عامري عشية الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على اجتماع لجنة القيادة لمنظومة التصرف في السلامة بمقر الخطوط التونسية، بحضور رئيس ديوان الوزارة، والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية، والمدير العام للخطوط التونسية الفنية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والشركتين.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد الفني واللوجستي الجيد لتأمين البرنامج التجاري للموسم المقبل في أفضل الظروف، بما يواكب التدفقات السياحية المرتقبة، مع العمل على توسيع حصة الناقلة الوطنية في السوق وتعزيز شبكتها بخطوط جوية جديدة.



وشدد عامري على أهمية التخطيط والاستباقية واتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي المخاطر وتحقيق الأهداف المنتظرة، داعيا إلى ضبط روزنامة برامج عمل في أجل أقصاه 15 يوما، مع تكوين فرق خاصة تسهر على التنفيذ على مراحل، وتشمل مجالات الصيانة والعمليات الجوية والجودة والسلامة.

كما دعا إلى التصرف الأمثل في الموارد المالية واللوجستية والبشرية وفقا للأولويات، بما يضمن تحسين جاهزية الأسطول. وأوصى كذلك بضرورة تعزيز التنسيق وتدفق المعلومة بين مختلف هياكل وفروع مجمع الخطوط التونسية، بالدقة والشفافية المطلوبة، قصد التشخيص الموضوعي واتخاذ القرارات المناسبة.

وختم وزير النقل بالتأكيد على أهمية تفادي تكرار الإخلالات والتدخل السريع لرفعها، مثمنا في الآن نفسه الكفاءات الوطنية في مجال الملاحة الجوية، ومشددا على وجوب الاستثمار الأمثل في خبرات وإمكانيات الناقلة الوطنية حتى تستعيد إشعاعها وتتمكن من مجابهة المنافسة وكسب ثقة المسافرين والشركاء.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315128


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
33°-22
33°-22
30°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    