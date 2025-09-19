Babnet   Latest update 18:24 Tunis

ممثلون عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يؤكدون استعداد المنظمة لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd88bc1947b3.45055254_fjqgplkoihnme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 17:44 قراءة: 1 د, 25 ث
      
أكد ممثلون عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، استعداد المنظمة تقديم كل المساندة والدعم لتونس حتى تتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الصلة. 

كان ذلك خلال اجتماع انعقد الجمعة بوزارة النقل بالعاصمة وترأسه  وزير النقل، رشيد عامري،   بحضور  المدير العام للطيران المدني،  المكلفة بتسيير شركة الخطوط التونسية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.



وتمحور هذا اللقاء، الذي جرى في إطار تعزيز أواصر التعاون بين تونس والمنظمة الدولية، حول واقع وآفاق قطاع النقل الجوي التونسي وسبل دعم شركات الطيران الوطنية وتطويرها واستعراض التحديات والفرص التي تواجه شركات الطيران الوطنية، وخاصة الخطوط التونسية، في السياقين الإقليمي والدولي، من ذلك تعزيز القدرة التنافسية، ورفع مستوى أدائها التشغيلي والمالي، باعتبار دورها الفعّال في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، حسب البلاغ.
و أكد المجتمعون  العمق الاستراتيجي للشراكة بين سلطة الطيران المدني التونسية و المنظمة الدولية للنقل الجوي، وضرورة استكشاف افاق تعاون جديدة، في مجال التكوين وتطوير الكفاءات البشرية وتنمية المعارف.
وتطرقوا  بالمناسبة  الى اهمية  البرامج التدريبية المتخصصة والمعتمدة التي تلبي أعلى المعايير الدولية وكذلك في مجال المساعدة العملياتية والاستفادة من الخبرة التقنية والعملية الدولية لـلمنظمة لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة والأمان في قطاع النقل الجوي.
وأكد وزير النقل بالمناسبة،  الالتزام الرسمي بمواصلة العمل مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي،  لتحقيق الأهداف المنشودة، من ذلك رفع جودة خدمات النقل الجوي وضمان استدامته، بما يتلاءم مع التطلعات الوطنية ويعزز موقع تونس كمركز إقليمي في مجال الطيران المدني، حسب المصدر ذاته.
يشار الى ان الاتحاد الدولي للنقل الجوي، منظمة دولية غير حكومية، تمثل الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي، وتعمل على التنسيق بينها بهدف توفير خدمة نقل جوي آمن ومنتظم واقتصادي عبر العالم وتقدم  المساعدة للمنظمات الدولية من أجل رسم السياسات العامة المتعلقة بمجال الطيران الدولي.
ويضم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي تأسس سنة 1945، في عضويته  حوالي 290 شركة طيران تنحدر من 119 بلدا يمثلون قارات العالم.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315127


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
33°-22
33°-22
30°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    