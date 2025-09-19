لوكا نجل زيدان يحول ولاءه الى الجزائر ويتطلع للمشاركة في كأس العالم 2026

قرر لوكا زيدان، نجل صانع لعب منتخب فرنسا زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1998، تحويل ولائه الدولي للجزائر مما يضع حارس المرمى امام امكانية كبيرة للمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب الخضر.



ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة على تغيير ولاء زيدان بعد اللعب مع فرنسا في منتخبات الناشئين وتم نشر القرار على منصة تغيير الولاء.



ويلعب زيدان مع غرناطة الإسباني في بطولة الدرجة الثانية، ويعني تغيير ولائه أن منتخب الجزائر سيسعي لإضافة المزيد من الخيارات في حراسة المرمى.واستعانت الجزائر بأربعة حراس مرمى العام الماضي خلال المباريات الرسمية، وكان أليكسيس قندوز حارس مولودية الجزائر الخيار الأول.كما شارك كل من أسامة بن بوط الذي يلعب في البطولة المحلية أيضا وأنتوني ماندريا، الذي يلعب في بطولة الدرجة الثالثة الفرنسية وألكسندر أوكيدجا، الذي يلعب في البطولة الصربية.وزيدان (27 عاما) الثاني بين أربعة أشقاء جميعهم تخرجوا من أكاديمية ريال مدريد.وشارك في مباراتين مع ريال مدريد، كما اكتسب خبرة في البطولة الإسبانية مع رايو فايكانو، لكنه شارك خلال المواسم الأربعة الماضية مع إيبار في بطولة الدرجة الثانية والآن مع غرناطة.وشارك زيدان مع فرنسا في منتخبات الناشئين بينها منتخب تحت 20 عاما، مما استلزم تغييرا رسميا للولاء ليكون متاحا للجزائر.وانضم لوكا الى الجزائر من خلال والده ذي الاصول الجزائرية.ومن المتوقع أن تتأهل الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بعد مواجهة الصومال في التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة الشهر المقبل.وفاز زين الدين زيدان بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، لكنه طُرد في نهائي 2006 في ألمانيا عندما خسرت فرنسا أمام إيطاليا.