رئيس مجلس النواب يلتقي عضوي المجلس الجديدين عدنان العلوش وحمزة بن عثمان بضيافي

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 15:21
      
التقى  رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، صباح اليوم الجمعة  بقصر باردو، عضوي المجلس الجديدين عدنان العلوش وحمزة بن عثمان بضيافي.
وقد انتخب عدنان العلوش عن دائرة بنزرت الشمالية من ولاية بنزرت، خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الاحد 20 جويلية الماضي.
وانتخب حمزة بن عثمان بضيافي عضوا بالمجلس عن دائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر خلال الانتخابات التشريعية الجزئية الى انتظمت بهذه الدائرة في دورتها الثانية يوم الاحد 7 سبتمبر 2025.

وكان مكتب المجلس المنعقد أمس الخميس قد حدد تاريخ 7 اكتوبر 2025 موعدا لانعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية الرابعة والتي سيؤدي خلالها النائبان الجديدان اليمين.

وأكٌد رئيس البرلمان، بعد أن تقدّم بتهانيه إلى النائبين ،وفق بلاغ للمجلس ، أهمية العمل وفق الصلاحيات الدستورية في تناغم وتعاون من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.
 كما شدّد على أهمية دور النائب وضرورة تواصله الدائم مع الناخبين والانصات لمشاغلهم وتطلّعاتهم والسير بخطى ثابتة على درب مزيد التطوير والاثراء وتعزيز الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وكسب ثقة المواطن.
كما ذكّر بصلاحيات المؤسّسة البرلمانية التشريعية والرقابية والديبلوماسية، موصيا بأهمية توحيد الجهود والتحلي بروح المسؤولية الجماعية من أجل إنجاح الاستحقاقات البرلمانية القادمة وخاصة منها مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وبيّن أن مجلس نواب الشعب سيعمل خلال ما تبقى من هذه العهدة النيابية على مزيد الارتقاء بالأداء النيابي، وتطوير التشريعات وتجويدها ودعم العمل الرقابي والديبلوماسي.
من جهتهما عبّر النائبان الجديدان عن اعتزازهما بالانتماء الى هذه المؤسّسة الدستورية العريقة، مؤكدين استعدادهما للإسهام الفاعل في نشاطها على مختلف الأصعدة، تماشيا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما، وتجاوبا من انتظارات ناخبيهما الذين منحوهما ثقتهم.
كما أكدا عزمهما على تقديم الإضافة في مجال العمل التشريعي والمشاركة الفاعلة في دعم العمل الرقابي، وشدّدا على أهمية المحافظة على التواصل الدائم مع الناخبين في إطار تحمّل المسؤولية على الوجه الافضل، والاسهام في دعم المسار التنموي وخدمة المصلحة العليا للوطن.
 


Babnet

