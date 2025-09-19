الترجي الرياضي ينتدب المهاجم الفرنسي دانهو سيكي الى غاية 2028

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd7fe9020bf5.20471167_olkjmpegqhnif.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الترجي الرياضي اليوم الجمعة عن انهاء جميع اجراءات انتداب المهاجم الفرنسي دانهو سيكي الى غاية 2028 وذلك لتعزيز الرصيد البشري لفريق باب سويقة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.



ويبلغ دانهو سيكي المنتدب الجديد للترجي الرياضي 25 عاما، ويشغل خطة قلب هجوم، وسبق له تقمص زي عديد الاندية مثل ستاد لوزان-أوشي السويسري قبل ان يشد الرحال إلى البرتغال ليلعب بقميص فاماليكاو، وفي الموسم المنقضي انتقل إلى راندرز الدنماركي حيث خاض 30 مباراة سجّل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

