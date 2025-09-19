Babnet   Latest update 18:24 Tunis

الترجي الرياضي ينتدب المهاجم الفرنسي دانهو سيكي الى غاية 2028

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd7fe9020bf5.20471167_olkjmpegqhnif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 17:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلن الترجي الرياضي اليوم الجمعة عن انهاء جميع اجراءات انتداب المهاجم الفرنسي دانهو سيكي الى غاية 2028 وذلك لتعزيز الرصيد البشري لفريق باب سويقة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.

 ويبلغ دانهو سيكي المنتدب الجديد للترجي الرياضي 25 عاما، ويشغل خطة قلب هجوم، وسبق له تقمص زي عديد الاندية مثل ستاد لوزان-أوشي السويسري قبل ان يشد الرحال إلى البرتغال ليلعب بقميص فاماليكاو، وفي الموسم المنقضي انتقل إلى راندرز الدنماركي حيث خاض 30 مباراة سجّل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يذكر ان الترجي الرياضي يخوض يوم الاحد القادم مباراة ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس رابطة ابطال افريقيا ضد نادي القوات المسلحة من النيجر وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315115


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:42
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet30°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
33°-22
33°-22
30°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    