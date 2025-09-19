الترجي الرياضي ينتدب المهاجم الفرنسي دانهو سيكي الى غاية 2028
اعلن الترجي الرياضي اليوم الجمعة عن انهاء جميع اجراءات انتداب المهاجم الفرنسي دانهو سيكي الى غاية 2028 وذلك لتعزيز الرصيد البشري لفريق باب سويقة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.
ويبلغ دانهو سيكي المنتدب الجديد للترجي الرياضي 25 عاما، ويشغل خطة قلب هجوم، وسبق له تقمص زي عديد الاندية مثل ستاد لوزان-أوشي السويسري قبل ان يشد الرحال إلى البرتغال ليلعب بقميص فاماليكاو، وفي الموسم المنقضي انتقل إلى راندرز الدنماركي حيث خاض 30 مباراة سجّل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
يذكر ان الترجي الرياضي يخوض يوم الاحد القادم مباراة ذهاب الدور التمهيدي الاول لكاس رابطة ابطال افريقيا ضد نادي القوات المسلحة من النيجر وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
