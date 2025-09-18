شركة " ستير" تخصص 92 ألف دينار لتهيئة وصيانة معهد القنال بجرزونة ببنزرت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc64fbd44cb5.54089298_onpejlgkfhqmi.jpg width=100 align=left border=0>

خصّصت الشركة التونسية لصناعات التكرير " ستير" حوالي 92 الف دينار بعنوان سنة 2024، في اطار البرنامج الوطني المجدد المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، للقيام بأعمال صيانة وتعهد وتجديد لمعهد القنال بجرزونة من ولاية بنزرت، وفق ما أفاد به والي الجهة سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على جلسة عمل انتظمت بمقرّ الولاية .



وأوضح الوالي خلال الجلسة التي حضرها الرئيس المدير العام لمؤسسة " ستير"، عفيف المبروكي، وثلة من الإطارات الإدارية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت، أن اتفاقية إطارية سيتمّ إبرامها بين المجلس الجهوي للولاية ومؤسسة " ستير"، خلال الأسبوع المقبل على اقصى تقدير، بما سيمكن من تسريع إجراءات الانطلاق في الاشغال الفنية المبرمجة.

