شركة " ستير" تخصص 92 ألف دينار لتهيئة وصيانة معهد القنال بجرزونة ببنزرت في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية
خصّصت الشركة التونسية لصناعات التكرير " ستير" حوالي 92 الف دينار بعنوان سنة 2024، في اطار البرنامج الوطني المجدد المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، للقيام بأعمال صيانة وتعهد وتجديد لمعهد القنال بجرزونة من ولاية بنزرت، وفق ما أفاد به والي الجهة سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على جلسة عمل انتظمت بمقرّ الولاية .
وأوضح الوالي خلال الجلسة التي حضرها الرئيس المدير العام لمؤسسة " ستير"، عفيف المبروكي، وثلة من الإطارات الإدارية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت، أن اتفاقية إطارية سيتمّ إبرامها بين المجلس الجهوي للولاية ومؤسسة " ستير"، خلال الأسبوع المقبل على اقصى تقدير، بما سيمكن من تسريع إجراءات الانطلاق في الاشغال الفنية المبرمجة.
وأوضح الوالي خلال الجلسة التي حضرها الرئيس المدير العام لمؤسسة " ستير"، عفيف المبروكي، وثلة من الإطارات الإدارية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت، أن اتفاقية إطارية سيتمّ إبرامها بين المجلس الجهوي للولاية ومؤسسة " ستير"، خلال الأسبوع المقبل على اقصى تقدير، بما سيمكن من تسريع إجراءات الانطلاق في الاشغال الفنية المبرمجة.
وتشمل أعمال الصيانة والتعهد أكثر من 10 قاعات بالمعهد وغيرها من التدخلات الفنية التي من شأنها تعزيز البنية الأساسية للفضاء التربوي بالمنطقة وتوفير كل أسباب النجاح للتلاميذ وظروف العمل الممتازة للاطارين التربوي والإداري.
وثمن والي بنزرت بالمناسبة الالتزام الطوعي لادارة ومؤسسة "ستير " بالمساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع والبيئة، ودمج الاعتبارات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والشبابية والرياضية والصحية وغيرها في أنشطتها واستراتيجياتها وبرامج عملها بما يسهم في تعزيز اندماجها واشعاعها في محيطها وتفعيل دورها ومساهمتها في مسار البناء التنموي والاجتماعي .
ومن جانبه أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة تكرير النفط ببنزرت أن هذه المساهمة المجتمعية للمؤسسة في تعهد وصيانة معهد القنال تتمة لعديد البرامج والتدخلات الهامة السابقة في أكثر من مجال، مؤكّدا أن هذه التدخلات ستتواصل خلال السنة الجارية، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية هامة في الغرض وسيتم بالتنسيق مع مصالح الولاية في إطار اتفاقية مبرمة معها توظيفها في تنفيذ جملة من التدخلات الواجبة والتي ستمس أكثر من قطاع ومجال حيوي وذي أبعاد وأهداف مجتمعية وقريبة من المواطن.
يشار إلى أن الجلسة واكبها كل من الكاتبة العامة لمندوبية التربية يسرى الدريدي والمديرة المساعدة المكلفة بالتجهيز والبناءات سوار بوسعدن والمديرة المساعدة المكلفة مليكة الجميلي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315073