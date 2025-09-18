بطولة سان تروبيه للتحدي: تأهل التونسي معز الشرقي الى الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 175 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي اثر فوزه اليوم الخميس على المكسيكي رودريغو مينديز المصنف 212 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

ويتبارى معز الشرقي غدا الجمعة في الدور ربع النهائي مع الفرنسي تيتوان دروغي المصنف 163 عالميا.



