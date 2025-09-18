Babnet   Latest update 17:40 Tunis

بطولة سان تروبيه للتحدي: تأهل التونسي معز الشرقي الى الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025
      
تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 175 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي اثر فوزه اليوم الخميس على المكسيكي رودريغو مينديز المصنف 212 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.
ويتبارى معز الشرقي غدا الجمعة في الدور ربع النهائي مع الفرنسي تيتوان دروغي المصنف 163 عالميا.


وكان معز الشرقي فاز يوم الثلاثاء في الدور السادس عشر على الفرنسي أوغو بلانشي المصنف 147 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.


جدير بالذكر أن معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.
ر/سمس
 
 


