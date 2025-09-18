بطولة سان تروبيه للتحدي: تأهل التونسي معز الشرقي الى الدور ربع النهائي
تأهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 175 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي اثر فوزه اليوم الخميس على المكسيكي رودريغو مينديز المصنف 212 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.
ويتبارى معز الشرقي غدا الجمعة في الدور ربع النهائي مع الفرنسي تيتوان دروغي المصنف 163 عالميا.
وكان معز الشرقي فاز يوم الثلاثاء في الدور السادس عشر على الفرنسي أوغو بلانشي المصنف 147 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3.
جدير بالذكر أن معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.
