اختتام برنامج "انجاز البحوث في تونس" لتعزيز ارتباط البحث العلمي بالسياسات العمومية

احتضن، اليوم الخميس، المركز التونسي للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية فعاليات اختتام برنامج "انجاز البحوث في تونس" (Doing Research in Tunisia)، الذي انطلق في شهر مارس 2024، وذلك وفق بلاغ صادر عن سفارة فرنسا بتونس.



ويهدف برنامج "انجاز البحوث في تونس" إلى تقييم واقع البحث العلمي، وتطوير قدرات إنتاج المعرفة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز ارتباط البحث العلمي بالسياسات العمومية.



وحضر حفل الاختتام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود، وممثلون عن الوزارة، إلى جانب المدير العام للمركز يوسف بن عثمان، ورئيس الشبكة العالمية للتنمية جان لويس أركان، وعدد من الخبراء والباحثين التونسيين، إضافة إلى سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.وتمّ خلال اللقاء تسليم التقرير النهائي للبرنامج إلى رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو تقرير يتوج عملا بحثيا استمر أكثر من عام ونصف.وقد ساهم في أُنجاز التقرير عدد من الباحثين في منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية، بدعم علمي من الشبكة العالمية للتنمية، وذلك في إطار مشروع "سافوار إيكو" (Savoirs Eco) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة "خبراء فرنسا".