Babnet   Latest update 19:20 Tunis

اختتام برنامج "انجاز البحوث في تونس" لتعزيز ارتباط البحث العلمي بالسياسات العمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc2b9d2adcd4.85467081_fjeglqpmkionh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 18:22 قراءة: 0 د, 49 ث
      
احتضن، اليوم الخميس، المركز التونسي للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية فعاليات اختتام برنامج "انجاز البحوث في تونس" (Doing Research in Tunisia)، الذي انطلق في شهر مارس 2024، وذلك وفق بلاغ صادر عن سفارة فرنسا بتونس.

ويهدف برنامج "انجاز البحوث في تونس" إلى تقييم واقع البحث العلمي، وتطوير قدرات إنتاج المعرفة الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز ارتباط البحث العلمي بالسياسات العمومية.




وحضر حفل الاختتام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراد بالأسود، وممثلون عن الوزارة، إلى جانب المدير العام للمركز يوسف بن عثمان، ورئيس الشبكة العالمية للتنمية جان لويس أركان، وعدد من الخبراء والباحثين التونسيين، إضافة إلى سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وتمّ خلال اللقاء تسليم التقرير النهائي للبرنامج إلى رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو تقرير يتوج عملا بحثيا استمر أكثر من عام ونصف.

وقد ساهم في أُنجاز التقرير عدد من الباحثين في منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية، بدعم علمي من الشبكة العالمية للتنمية، وذلك في إطار مشروع "سافوار إيكو" (Savoirs Eco) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة "خبراء فرنسا".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315052


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:43
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
30°-23
32°-23
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    