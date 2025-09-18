صفاقس: جمعية "صفاقس الخيرية" توفر المستلزمات المدرسية لأكثر من 1900 تلميذ من العائلات المعوزة والمكفولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb04bc9831088.87949482_gelpjnkiohfqm.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت جمعية "صفاقس الخيرية" من توفير المستلزمات المدرسية لأكثر من 1900 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة والمكفولة، وذلك خلال حملة العودة المدرسية 2025-2026.

وإعتبرت الهيئة المديرة لجمعية صفاقس الخيرية، في بلاغ أصدرته، أمس الأربعاء، أن بلوغ هذا الرقم القياسي من المستفيدين، يعكس ثقة المجتمع في رسالتها، كما يبرز أهمية التكافل الاجتماعي في صفاقس وتونس عموما.

وأكدت في ذات البلاغ، على أن الإستثمار في تعليم الأطفال يعد الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل، داعية كافة الأطراف الفاعلة إلى مواصلة المساندة من أجل إستمرارية مثل هذه المشاريع التربوية والإنسانية.

