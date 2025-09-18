صفاقس: جمعية "صفاقس الخيرية" توفر المستلزمات المدرسية لأكثر من 1900 تلميذ من العائلات المعوزة والمكفولة
تمكنت جمعية "صفاقس الخيرية" من توفير المستلزمات المدرسية لأكثر من 1900 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة والمكفولة، وذلك خلال حملة العودة المدرسية 2025-2026.
وإعتبرت الهيئة المديرة لجمعية صفاقس الخيرية، في بلاغ أصدرته، أمس الأربعاء، أن بلوغ هذا الرقم القياسي من المستفيدين، يعكس ثقة المجتمع في رسالتها، كما يبرز أهمية التكافل الاجتماعي في صفاقس وتونس عموما.
وأكدت في ذات البلاغ، على أن الإستثمار في تعليم الأطفال يعد الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل، داعية كافة الأطراف الفاعلة إلى مواصلة المساندة من أجل إستمرارية مثل هذه المشاريع التربوية والإنسانية.
وذكرت الجمعية أن هذه الحملة، تعتبر إحدى أهم المبادرات السنوية للجمعية، حيث تسعى من خلالها إلى ضمان تكافؤ الفرص التعليمية وتمكين الأطفال من الإلتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف تحفظ كرامتهم وتُعزز ثقتهم بأنفسهم، وبينت أن المساعدات شملت، توزيع محافظ وأدوات مدرسية وملابس جديدة، إلى جانب وصولات شراء تمكّن الأولياء من اقتناء ما يحتاجونه لأبنائهم.
يذكر أن جمعية "صفاقس الخيرية"، هي جمعية خيرية تنموية تأسست في 7 جوان 2011 باسم "جمعية الرحمة الخيرية" ثم غيرت اسمها في 15 جوان 2014 وتعمل على ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي.
