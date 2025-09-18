Babnet   Latest update 17:40 Tunis

وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المحينة الى غاية 13 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 17:30
      
نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، القائمة المحيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على تراخيص لمزاولة نشاطها إلى غاية 13 سبتمبر 2025.

وأظهرت المعطيات الإحصائية التي أوردتها الوزارة على صفحتها الرسمية، ارتفاع عدد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على تراخيص قانونية ليبلغ 601 مؤسسة، مقابل 584 مؤسسة إلى غاية 23 ديسمبر 2024.



واستأثرت المندوبية الجهوية للتربية تونس 1 بأكبر عدد من المؤسسات (56 مدرسة ومعهداً)، تلتها ولاية سوسة بـ50 مؤسسة، ثم ولاية بن عروس بـ45 مؤسسة تعليمية خاصة.

في المقابل، سجّلت ولايتا سليانة وتطاوين أدنى عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، بـ6 و5 مؤسسات على التوالي.


