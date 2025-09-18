وزارة التربية تنشر قائمة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المحينة الى غاية 13 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، القائمة المحيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على تراخيص لمزاولة نشاطها إلى غاية 13 سبتمبر 2025.



وأظهرت المعطيات الإحصائية التي أوردتها الوزارة على صفحتها الرسمية، ارتفاع عدد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المتحصّلة على تراخيص قانونية ليبلغ 601 مؤسسة، مقابل 584 مؤسسة إلى غاية 23 ديسمبر 2024.

