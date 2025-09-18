الرابطة الثانية لكرة القدم: الجامعة تسمح للفرق المستضيفة ببث المقابلات على منصاتها الرقمية إلى حين التفويت في حقوق البث الرقمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بإمكان الأندية المستضيفة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025-2026 إنتاج وبث المقابلات على منصاتها الرقمية الرسمية الخاصة إلى حين التفويت في حقوق البث الرقمي للمواسم الثلاثة القادمة.

وأوردت في بلاغ صادر اليوم الخميس على صفحتها الرسمية أنه لم يقع إلى حد الآن إمضاء أي عقد تفويت في خصوص حقوق البث التلفزي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وتقام الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على دفعتين في نهاية الأسبوع الحالي (السبت والأحد).