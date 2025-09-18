Babnet   Latest update 19:20 Tunis

الرابطة الثانية لكرة القدم: الجامعة تسمح للفرق المستضيفة ببث المقابلات على منصاتها الرقمية إلى حين التفويت في حقوق البث الرقمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 18:03 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بإمكان الأندية المستضيفة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025-2026 إنتاج وبث المقابلات على منصاتها الرقمية الرسمية الخاصة إلى حين التفويت في حقوق البث الرقمي للمواسم الثلاثة القادمة.
وأوردت في بلاغ صادر اليوم الخميس على صفحتها الرسمية  أنه لم يقع إلى حد الآن إمضاء أي عقد تفويت في خصوص حقوق البث التلفزي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وتقام الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على دفعتين في نهاية الأسبوع الحالي (السبت والأحد). 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315058


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:43
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
30°-23
32°-23
33°-23
33°-24
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    