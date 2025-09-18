الاستثمارات الصناعيّة المصرّح بها تتراجع بـ9,1% خلال النصف الأوّل من 2025
سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي خلال النصف الأوّل من سنة 2025 انخفاضًا بنسبة 9,1 بالمائة لتقدّر بـ955,1 مليون دينار مقابل 1051 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما ورد في نشريّة الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وتمّ التصريح بـ1443 مشروعًا صناعيًا خلال السداسي الأوّل من 2025 مقابل 1686 مشروعًا في 2024، ما من شأنه إحداث 15.564 موطن شغل مقابل 18.129 موطن شغل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ارتفاع في بعض القطاعاترغم التراجع العام، شهدت الاستثمارات المصرّح بها نموًا لافتًا في عدد من القطاعات، أبرزها:
* النسيج والملابس (+90,4%).
* صناعة الجلود والأحذية (+129,9%).
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+18,5%).
* مواد البناء والخزف والبلور (+26,3%).
* الصناعات المختلفة (+31,2%).
كما ارتفعت الاستثمارات المصرّح بها ضمن مشاريع الإحداث الجديدة من 377,4 مليون دينار إلى 417,5 مليون دينار.
تراجع في الاستثمارات الأخرىفي المقابل، تراجعت قيمة الاستثمارات في مشاريع التوسعة وتجديد التجهيزات إلى 537,6 مليون دينار مقابل 673,6 مليون دينار في 2024.
كما تراجعت الاستثمارات الموجّهة للسوق المحلية إلى 670,3 مليون دينار مقابل 896,6 مليون دينار، في حين ارتفعت الاستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدّرة كليًا بنسبة 84,5 بالمائة لتبلغ 284,8 مليون دينار.
التونسيّة والأجنبية* بلغت قيمة الاستثمارات التونسيّة 751,6 مليون دينار (-5,2%).
* الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية تراجعت إلى 203,5 مليون دينار (-21,1%) عبر 179 مشروعًا (106 مشاريع كليًا أجنبية و73 شراكة).
هذه المشاريع ستوفّر 4962 موطن شغل مقابل 6266 في 2024 (-26,4%).
