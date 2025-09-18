الاستثمارات الصناعيّة المصرّح بها تتراجع بـ9,1% خلال النصف الأوّل من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b96c37e9a9f90.07258995_jolfignpqmkhe.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي خلال النصف الأوّل من سنة 2025 انخفاضًا بنسبة 9,1 بالمائة لتقدّر بـ955,1 مليون دينار مقابل 1051 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، وفق ما ورد في نشريّة الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وتمّ التصريح بـ1443 مشروعًا صناعيًا خلال السداسي الأوّل من 2025 مقابل 1686 مشروعًا في 2024، ما من شأنه إحداث 15.564 موطن شغل مقابل 18.129 موطن شغل في الفترة نفسها من العام الماضي.

