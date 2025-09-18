Babnet   Latest update 14:41 Tunis

صادرات القطاع الصناعي ترتفع بـ1,9% خلال النصف الأوّل من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63811d26cb1da3.42079995_hgkompnilfjqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 14:04
      
سجّلت صادرات القطاع الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1,9 بالمائة خلال الفترة من جانفي إلى جوان 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتبلغ قيمتها 29.478,3 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرية الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

في المقابل، بلغت قيمة واردات القطاع الصناعي 32.027,8 مليون دينار مقابل 29.651 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة، ما جعل عجز الميزان التجاري الصناعي يرتفع إلى 2.549,5 مليون دينار مقابل عجز بـ713,3 مليون دينار سنة 2024.



على مستوى القطاعات، شهدت صادرات الصناعات المختلفة نموًا ملحوظًا بـ16,8 بالمائة لتبلغ 2.427,2 مليون دينار، فيما تراجعت وارداتها بـ3,3 بالمائة. كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيميائية بـ12 بالمائة والواردات بـ5,3 بالمائة، بينما سجّل قطاع مواد البناء والخزف والبلور زيادة بـ17 بالمائة مقابل تراجع للواردات بـ3,1 بالمائة.

أما صادرات الصناعات الميكانيكية والمعادن فقد ارتفعت بـ6,2 بالمائة، مقابل زيادة أكبر للواردات بـ14,5 بالمائة. وشهد قطاع النسيج والملابس نموًا طفيفًا في الصادرات بنسبة 1 بالمائة وفي الواردات بنسبة 4 بالمائة.

بالمقابل، سجّلت الصناعات الغذائية تراجعًا حادًا في الصادرات بـ23,3 بالمائة والواردات بـ7 بالمائة، فيما انخفضت صادرات صناعة الجلود والأحذية بـ2,4 بالمائة مقابل ارتفاع الواردات بـ5,3 بالمائة.


الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:43
12:20
06:04
04:37
