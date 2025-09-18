صادرات القطاع الصناعي ترتفع بـ1,9% خلال النصف الأوّل من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63811d26cb1da3.42079995_hgkompnilfjqe.jpg width=100 align=left border=0>

سجّلت صادرات القطاع الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1,9 بالمائة خلال الفترة من جانفي إلى جوان 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، لتبلغ قيمتها 29.478,3 مليون دينار، وفق مؤشرات نشرية الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



في المقابل، بلغت قيمة واردات القطاع الصناعي 32.027,8 مليون دينار مقابل 29.651 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة، ما جعل عجز الميزان التجاري الصناعي يرتفع إلى 2.549,5 مليون دينار مقابل عجز بـ713,3 مليون دينار سنة 2024.

