الاساتذة النواب دفعة 2026 يستنكرون إجراء تغيير مقاييس ترتيبهم

أعرب الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج بالدفعة الثانية (2026) اليوم الخميس عن استنكارهم "الشديد" للإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية، والمتعلقة بتغيير مقاييس ترتيبهم بعد أن تم ضبط ترتيب الدفعة الأولى لسنة 2025 وفق مقاييس قانونية واضحة.



ولفت الأساتذة النواب المعنيون بالإدماج بالدفعة الثانية (2026) في بيان لهم الى ان اعتماد مقياس جديد في ترتيب الدفعة الثانية يشكل خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومخالفة صريحة لأحكام الأمر الرئاسي المنظم للإدماج على دفعتين، الذي نص على قاعدة بيانات ثابتة لا يجوز تحيينها بعد تسوية وضعية الدفعة الأولى معتبرين ان هذا الإجراء يتجاوز القانون ويهدد حقوق الأساتذة النواب ويُضعف مصداقية الإصلاح التربوي، ويخلق حالة من الظلم والإرباك لدى جميع المعنيين بالإدماج حسب تقديرهم.

