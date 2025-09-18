فائض الميزان التجاري الغذائي يتراجع إلى 683,2 مليون دينار موفى أوت 2025
سجّل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا بقيمة 683,2 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مقابل فائض بـ 1605,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم الخميس.
وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 115,7 بالمائة، مقابل 135,5 بالمائة في أوت 2024. ويعود تقلص الفائض أساسًا إلى تراجع مبيعات البلاد من زيت الزيتون (-29,2 بالمائة)، والتمور (-12 بالمائة)، ومنتجات الصيد البحري (-14 بالمائة)، رغم انخفاض قيمة واردات الحبوب (-19,8 بالمائة)، والسكر (-45,1 بالمائة)، والزيوت النباتية (-4,8 بالمائة).
كما تراجع معدل سعر بيع زيت الزيتون في الأسواق الخارجية إلى 12,83 دينار للكيلوغرام، بانخفاض قدره 52,3 بالمائة مقارنة بسنة 2024. في المقابل، ارتفع معدل سعر بيع المنتجات البحرية بـ 5,1 بالمائة، والتمور بـ 2,6 بالمائة، والطماطم بـ 13,4 بالمائة، والقوارص بـ 24,9 بالمائة.
أما في ما يتعلق بأسعار توريد الحبوب، فقد انخفض معدل سعر القمح الصلب (-16,1 بالمائة) والقمح اللين (-2,5 بالمائة)، مقابل ارتفاع أسعار الشعير (+6,5 بالمائة) والذرة (+9,7 بالمائة). كما تراجع سعر السكر بـ 23,7 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الزيوت النباتية (+15,7 بالمائة) والحليب ومشتقاته (+13,1 بالمائة).
وشكلت الصادرات الغذائية 12,1 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، بتراجع بـ18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، فيما مثّلت الواردات الغذائية 7,8 بالمائة من إجمالي الواردات، بانخفاض بـ3,9 بالمائة.
