فائض الميزان التجاري الغذائي يتراجع إلى 683,2 مليون دينار موفى أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/container_ship.jpg width=100 align=left border=0>

سجّل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا بقيمة 683,2 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مقابل فائض بـ 1605,6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم الخميس.



وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 115,7 بالمائة، مقابل 135,5 بالمائة في أوت 2024. ويعود تقلص الفائض أساسًا إلى تراجع مبيعات البلاد من زيت الزيتون (-29,2 بالمائة)، والتمور (-12 بالمائة)، ومنتجات الصيد البحري (-14 بالمائة)، رغم انخفاض قيمة واردات الحبوب (-19,8 بالمائة)، والسكر (-45,1 بالمائة)، والزيوت النباتية (-4,8 بالمائة).

