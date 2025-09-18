زغوان: جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع
انعقدت امس الاربعاء جلسة عمل بمقر ولاية زغوان للجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع تحت اشراف والي الجهة ، كريم البرنجي، وبحضور أغلب أعضاء اللجنة
وخصص الاجتماع للنظر في نتائج الزيارات الميدانية لمعاينة المقاطع الواردة في شانها عرائض،
أوالتي استوجبت مزيد التثبت،والمراسلات و العرائض المتعلقة بالمقاطع
كما تم التداول خلال الاجتماع ،حول الملفات التي تم إرجاء البت فيها للجلسة القادمة، أوالتي تقدم أصحابها بمطالب لإعادة النظر فيها
