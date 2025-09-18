زغوان: جلسة عمل للجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

انعقدت امس الاربعاء جلسة عمل بمقر ولاية زغوان للجنة الجهوية الاستشارية للمقاطع تحت اشراف والي الجهة ، كريم البرنجي، وبحضور أغلب أعضاء اللجنة



وخصص الاجتماع للنظر في نتائج الزيارات الميدانية لمعاينة المقاطع الواردة في شانها عرائض،

أوالتي استوجبت مزيد التثبت،والمراسلات و العرائض المتعلقة بالمقاطع

