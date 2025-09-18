قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbdd8b918172.11701812_leqkmhfpjngoi.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب من معتمدية قبلي الشمالية الكائنة على الطريق الوطنية عدد 103 الرابطة بين ولايتي قبلي وقفصة، وذلك بالتعاون بين ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء والمركز الفني الجيوحراري بقابس، وفق رئيس مجلس ادارة المركز علي مرابط.



واوضح المصدر ذاته اليوم الخميس لصحفي "وات" انه تم في هذا الاطار عقد عدد من الجلسات بين مهندسي المركز الفني الجيوحراري واطارات ديوان رجيم معتوق عقبتها زيارات ميدانية لمنطقة الشارب التي تحتوي على المكونات الاولية للمشروع المنجزة سابقا من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي، باعتبار وجود بئر جوفية حارة بطاقة دفق تصل الى 80 لترا في الثانية وبدرجة حرارة مياه تناهز 80 درجة وبدرجة ملوحة تقل عن 2 غرامات في اللتر الواحد، فضلا عن وجود حوض اسمنتي كبير وخزانات ومبرد للمياه ستساعد في تسهيل انجاز المشروع.

