قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب
انطلقت التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب من معتمدية قبلي الشمالية الكائنة على الطريق الوطنية عدد 103 الرابطة بين ولايتي قبلي وقفصة، وذلك بالتعاون بين ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصحراء والمركز الفني الجيوحراري بقابس، وفق رئيس مجلس ادارة المركز علي مرابط.
واوضح المصدر ذاته اليوم الخميس لصحفي "وات" انه تم في هذا الاطار عقد عدد من الجلسات بين مهندسي المركز الفني الجيوحراري واطارات ديوان رجيم معتوق عقبتها زيارات ميدانية لمنطقة الشارب التي تحتوي على المكونات الاولية للمشروع المنجزة سابقا من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي، باعتبار وجود بئر جوفية حارة بطاقة دفق تصل الى 80 لترا في الثانية وبدرجة حرارة مياه تناهز 80 درجة وبدرجة ملوحة تقل عن 2 غرامات في اللتر الواحد، فضلا عن وجود حوض اسمنتي كبير وخزانات ومبرد للمياه ستساعد في تسهيل انجاز المشروع.
واشار مرابط الى انه تم الاتفاق على ان تكون انطلاقة المشروع في شكل تجربة نموذجية ينجزها ديوان رجيم معتوق، تتكون من 2 او 4 بيوت محمية ستخصص لانتاج الطماطم والبطيخ، ليتم في صورة نجاح هذه التجربة تعميم المشروع عبر اتمام تهيئة كامل المنطقة وتوزيعها في شكل مقاسم على فلاحي الجهة، لتكون منطقة موسعة للزراعات الجيوحرارية وانتاج الباكورات، مما يساهم في احداث العديد من موارد الرزق باعتبار البعد الاجتماعي للمشروع.
وفي ذات الاطار ،اوضح المصدر ذاته، ان التجربة النموذجية ستكون عبر تركيز بيوت محمية عملاقة ذات طاقة انتاجية عالية ومغطاة باغشية خاصة مقاومة للعوامل المناخية لهذه الربوع وخاصة منها الرياح، وهي بيوت تختلف عن البيوت المحمية المعروفة بالجهة ذات الطابع الصغير والمغطاة بالاغشية البلاستيكية والتي تتعرض لاضرار متكررة بسبب التقلبات المناخية وتكاثر الافات
