بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة

أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، لدى مشاركته بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذريّة ورئيسا لوفد الجمهورية التونسية في فعاليات الدورة عدد 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد بفيينا من يوم 15 إلى غاية يوم 19 سبتمبر 2025، رغبة تونس في مواصلة التعاون مع الوكالة بما من شأنه أن يعزّز القدرات الوطنية في عدّة مجالات مع ضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.



وأكّد الوزير في كلمة بالمناسبة، أنّ تونس تواصل انخراطها ودعمها لبرامج وأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذريّة وتؤكّد على الدور المحوري للوكالة في تعزيز الاستعمالات السلمية للطاقة النووية دعما للأمن والسلم الدوليين وخدمة للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.



وأضاف أن تونس تتطّلع إلى تحقيق تقدّم جوهري في حوكمة المجال النووي من خلال وضع إطار قانوني ملائم وتحسين الإطار المؤسّساتي له بما يتماشى مع الممارسات الفضلى في هذا المجال ويحقّق أفضل استفادة من العلوم والتكنولوجيات النووية للتنمية المستدامة فضلا عن الرفع بصفة مطردة في مستوى التعاون مع الوكالة.و بالمناسبة، التقى الوزير بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل ماريانو غروسي، حيث ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف هياكل الوكالة من أجل المضي قدما في تحقيق الأهداف السامية والنبيلة للوكالة وفي تطوير أدائها، مبرزا الشراكة الاستراتيجية بين تونس والوكالة في مختلف البرامج والأنشطة ذات العلاقة بمجال تدخلها.كما التقى بلعيد وزيرة الخارجية النمساوية، بيت مينل ريزنجر، التي رحّبت بالمشاركة التونسية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة الحالية للمؤتمر، مؤكّدة على حسن العلاقات التي تربط البلدين.كما بحث الوزير والوفد المرافق له، في اجتماع ثنائي مع نظيره السوداني أحمد مضوي والوفد المرافق له، آفاق التعاون المستقبلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتمّ الاتّفاق على تجديد اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية التونسية وجمهورية السودان.وفي إطار التعاون في مجالات الطاقة الذرية، أشرف الوزير على اجتماع جمع بين أعضاء الوفد التونسي المشارك في الدورة عدد 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفد الجزائري بمشاركة رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين الراشدى منادي .كما شارك الوزير في الجلسة رفيعة المستوى للمنتدى العلمي المنتظم بالتوازي مع المؤتمر العام تحت عنوان " الذرة من أجل الماء ".والتقى الوزير على هامش مشاركته في هذه الدورة من المؤتمر العام للوكالة، بعدد من الكفاءات التونسية بالنمسا و بحضور مجموعة من الطلبة التونسيين، حيث استمع إلى مشاغلهم، وأثنى على مجهوداتهم من أجل تقديم صورة متميّزة لتونس على الصعيد الدولي.