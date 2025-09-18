جلسة عمل لمتابعة الاجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك ومقاسم اجتماعية
ناقشت جلسة عمل، بإشراف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خصّصت يوم الأربعاء، للنظر في الاجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين ولتوفير مقاسم اجتماعية، مختلف المراحل الاجرائية والفنية لتفعيل هذا البرنامج الوطني.
كما تم النظر، في تقدم إنجاز المشروع السكني النموذجي الأول المغيرة فوشانة بما يسمح بتجاوز الاشكاليات وتفعيل هذه الآلية في أحسن الاجال، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم.
كما تم النظر، في تقدم إنجاز المشروع السكني النموذجي الأول المغيرة فوشانة بما يسمح بتجاوز الاشكاليات وتفعيل هذه الآلية في أحسن الاجال، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم.
ودعا الوزير بالمناسبة، كلا من الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وبقية البلاعثين العقاريين العموميين على التوالي، إلى التسريع في الاعلان عن طلب العروض والانطلاق في الأشغال، والبدء في تنفيذ مشاريع أخرى بمختلف جهات الجمهورية بما يلبي احتياجات المواطنين ويساعد في حل مشكلة السكن الاجتماعي.
وأكد الزواري على ضرورة تسيخير كافة الكفاءات والامكانيات التقنية لتفعيل آلية الكراء المملك وتتفيذ مشاريع سكنية تندرج في اطار استراتيجية الدولة الداعمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال مساعدتها على الحصول على سكن لائق عبر آلية ميسرة ومدعومة تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية.
وحضر جلسة العمل المدير العام للاسكان والرؤساء المديرين العامين لكل من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والمدير العام المساعد للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والمديرين العامين لفروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالشمال والجنوب والوسط وثلة من الاطارات المركزية والمنشآت الراجعة بالنظر للوزارة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315023