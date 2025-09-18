جلسة عمل لمتابعة الاجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك ومقاسم اجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cba5dbf1fd49.32739196_fioqjghplmekn.jpg width=100 align=left border=0>

ناقشت جلسة عمل، بإشراف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خصّصت يوم الأربعاء، للنظر في الاجراءات الرامية لتوفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك والتي ستنجز من قبل الباعثين العقاريين ولتوفير مقاسم اجتماعية، مختلف المراحل الاجرائية والفنية لتفعيل هذا البرنامج الوطني.



كما تم النظر، في تقدم إنجاز المشروع السكني النموذجي الأول المغيرة فوشانة بما يسمح بتجاوز الاشكاليات وتفعيل هذه الآلية في أحسن الاجال، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم.

