غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها

توفيت اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 الأم التي كانت قد أقدمت يوم الاثنين الماضي على إضرام النار في جسدها بساحة أحد المعاهد الثانوية بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة، وذلك احتجاجا على قرار نقل ابنتها إلى معهد آخر.



وأوضح فريد الفداوي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجندوبة، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن إدارة المعهد كانت قد قررت نقل 9 تلاميذ إلى مؤسسة تعليمية أخرى بعد أن فاق عدد التلاميذ النصاب القانوني، وهو ما شمل ابنة الفقيدة ودفعها إلى الإقدام على هذا الفعل المأساوي.