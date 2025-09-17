Babnet   Latest update 18:21 Tunis

غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cada933cf5e0.11457115_igenklmoqjfhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 16:57 قراءة: 0 د, 26 ث
      
توفيت اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 الأم التي كانت قد أقدمت يوم الاثنين الماضي على إضرام النار في جسدها بساحة أحد المعاهد الثانوية بمدينة غار الدماء من ولاية جندوبة، وذلك احتجاجا على قرار نقل ابنتها إلى معهد آخر.

وأوضح فريد الفداوي، كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجندوبة، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن إدارة المعهد كانت قد قررت نقل 9 تلاميذ إلى مؤسسة تعليمية أخرى بعد أن فاق عدد التلاميذ النصاب القانوني، وهو ما شمل ابنة الفقيدة ودفعها إلى الإقدام على هذا الفعل المأساوي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314995


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-22
31°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    