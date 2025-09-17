مكتبات الشاذلي القليبي ومحمد مزالي وآخرين تنضم إلى رصيد دار الكتب الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ca9259a15506.36193118_fminjlghqokpe.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت دار الكتب الوطنية أنها تلقت خلال الفترة الأخيرة مجموعات قيمة من الكتب والمراجع الخاصة، في شكل هبات من عائلات شخصيات سياسية وثقافية تونسية، وذلك في إطار دعم رصيدها الوثائقي وحفظ التراث المعرفي.



وأوضحت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أنها أمضت اتفاقية مع عائلة المرحومين محمد مزالي، الوزير الأول السابق، وزوجته فتحية المختار مزالي، تم بموجبها إهداء مكتبتهما الخاصة إلى دار الكتب الوطنية. وتضم المكتبة مراجع متنوعة في مجالات الفلسفة والتربية والتعليم والرياضة والسياسة.

