اسرة الفقيد الشاذلي القليبي تهب مكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية
تحوّل المدير العام لدار الكتب الوطنية ،خالد كشير امس الثلاثاء إلى مقر إقامة أرملة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي، كلثوم الأصرم بضاحية قرطاج، لإمضاء اتفاقية وهبت بمقتضاها أسرة الفقيد مكتبته إلى دار الكتب الوطنية
وذكرت مصالح وزارة الثقافة ان مكتبة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي تتضمن مراجع متنوعة وثرية تنضاف إلى الرصيد الوطني الذي تعمل دار الكتب على حفظه ووضعه على ذمّة الباحثين والقراء
وكان الفقيد قد كوّن هذا الرصيد الضخم، طيلة حياته التي تقلد خلالها عدة مناصب كوزير للثقافة ،ووزير للإعلام ،ووزير مدير للديوان الرئاسي ،كما تولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
حضر التوقيع بالخصوص،نجلة الفقيد، والمسؤول عن مكتبته، وثلة من إطارات دار الكتب الوطنية
