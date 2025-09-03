اسرة الفقيد الشاذلي القليبي تهب مكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b7f2fef03df4.57330129_jpmokiqhngefl.jpg width=100 align=left border=0>

تحوّل المدير العام لدار الكتب الوطنية ،خالد كشير امس الثلاثاء إلى مقر إقامة أرملة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي، كلثوم الأصرم بضاحية قرطاج، لإمضاء اتفاقية وهبت بمقتضاها أسرة الفقيد مكتبته إلى دار الكتب الوطنية



وذكرت مصالح وزارة الثقافة ان مكتبة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي تتضمن مراجع متنوعة وثرية تنضاف إلى الرصيد الوطني الذي تعمل دار الكتب على حفظه ووضعه على ذمّة الباحثين والقراء

