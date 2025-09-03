Babnet   Latest update 09:33 Tunis

اسرة الفقيد الشاذلي القليبي تهب مكتبته الخاصة لدار الكتب الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b7f2fef03df4.57330129_jpmokiqhngefl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 08:48 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تحوّل المدير العام لدار الكتب الوطنية ،خالد كشير امس الثلاثاء إلى مقر إقامة أرملة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي، كلثوم الأصرم بضاحية قرطاج، لإمضاء اتفاقية وهبت بمقتضاها أسرة الفقيد مكتبته إلى دار الكتب الوطنية

وذكرت مصالح وزارة الثقافة ان مكتبة الوزير الأسبق الشاذلي القليبي تتضمن مراجع متنوعة وثرية تنضاف إلى الرصيد الوطني الذي تعمل دار الكتب على حفظه ووضعه على ذمّة الباحثين والقراء



وكان الفقيد قد كوّن هذا الرصيد الضخم، طيلة حياته التي تقلد خلالها عدة مناصب كوزير للثقافة ،ووزير للإعلام ،ووزير مدير للديوان الرئاسي ،كما تولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية
حضر التوقيع بالخصوص،نجلة الفقيد، والمسؤول عن مكتبته، وثلة من إطارات دار الكتب الوطنية


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314282


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-23
31°-24
35°-24
37°-27
  • Avoirs en devises
    24988,0

  • (02/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,40309 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    